Condenan a dos mujeres que vendían droga a metros de un establecimiento deportivo en Añelo

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada hoy en la Ciudad Judicial, el asistente letrado de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, Pablo Jávega, presentó un acuerdo mediante el cual dos mujeres fueron declaradas responsables del delito de comercialización de drogas en la localidad de Añelo. Ambas fueron condenadas a seis años de prisión efectiva.

Las condenadas son Mari Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte, quienes vendieron estupefacientes a distintas personas entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Según la investigación, la actividad ilícita se desarrollaba en la vivienda que compartían junto a otras dos mujeres, quienes ya habían resuelto su situación procesal en septiembre, una mediante una condena de prisión condicional y la otra con una suspensión de juicio a prueba.

El fiscal les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes doblemente agravado, por haberse realizado en inmediaciones de establecimientos deportivos y por la participación de tres o más personas organizadas, en carácter de coautoras.

La condena llegó por un acuerdo

Como parte del acuerdo, Jávega solicitó que ambas reciban seis años de prisión efectiva. Al fundamentar la pena, valoró como agravantes el riesgo que implicó para la salud pública y la exposición de menores de edad, mientras que consideró como atenuantes el reconocimiento de los hechos y la falta de antecedentes penales computables.

Asimismo, el funcionario requirió que se imponga a cada una una multa de 100 unidades fijas y que se decomise el dinero secuestrado durante el allanamiento, que ascendió a $287.200.

Todas las partes renunciaron a los plazos recursivos, lo que permitirá la inmediata ejecución de las condenas.

El juez de garantías Cristian Piana avaló el acuerdo, declaró la responsabilidad penal de las imputadas y fijó las penas de seis años de prisión. También impuso las multas solicitadas, convalidó el decomiso del dinero y aceptó las renuncias a los plazos legales.

Los hechos acreditados por la fiscalía

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, las mujeres operaban desde una vivienda ubicada en Añelo, próxima a un natatorio y un polideportivo. Durante el allanamiento, se secuestraron 916 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de anfetaminas, una balanza, envoltorios de nylon, un posnet y dinero en efectivo por $287.200.

Al momento del procedimiento, algunas de las imputadas realizaban la venta directa de drogas, mientras que otras se ocupaban del fraccionamiento. En el interior de la vivienda se encontraban además dos personas que estaban comprando dosis para consumo personal, quienes declararon haber pagado $10.000 por cada dosis.