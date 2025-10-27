Acusaron a una ginecóloga y a un obstetra por violencia obstétrica en Río Negro

El Ministerio Público Fiscal de Río Colorado imputó este lunes a una médica tocoginecóloga y a un licenciado en obstetricia por un presunto hecho de violencia obstétrica y aborto sin consentimiento, ocurrido el pasado 17 de junio en el hospital local.

Según la acusación, durante la atención de una mujer en trabajo de parto, el equipo médico habría incurrido en maniobras inadecuadas y trato hostil, que derivaron en la muerte del feto. El caso se investiga como uno de los primeros en la provincia donde se aplica la figura de violencia obstétrica en el marco penal.

Las maniobras cuestionadas

El fiscal a cargo relató que los hechos ocurrieron entre las 8 y las 13 de ese día, cuando la víctima cursaba un trabajo de parto avanzado bajo asistencia del licenciado en obstetricia imputado. Durante ese lapso, el profesional adoptó maniobras expresamente desaconsejadas por la práctica médica, contrarias a los protocolos actualizados y consensos internacionales sobre atención obstétrica.

Además, según la acusación, el profesional mantuvo un trato hostil hacia la gestante frente a su pareja, configurando un contexto de violencia obstétrica conforme al artículo 6 inciso e de la Ley 26.485. Como consecuencia, el feto sufrió un cuadro grave que derivó en su muerte.

La médica, acusada por omisión

En la sala también se encontraba la médica especialista en tocoginecología, quien, pese a presenciar las irregularidades, no habría intervenido para detener las acciones ni resguardar la integridad de la paciente. La fiscalía entendió que su omisión configuró incumplimiento de deberes funcionales.

El fiscal señaló que ambos imputados actuaron en el marco de sus funciones en un hospital público, lo que agrava su responsabilidad penal por incumplimiento de sus deberes como funcionarios.

La defensa negó las acusaciones

El defensor penal público que representa al obstetra sostuvo que “no existió dolo” y que el hecho “ocurrió en el ámbito público, sin intención de causar daño”. En tanto, el abogado particular de la médica rechazó la teoría del caso fiscal y afirmó que los estudios médicos e histopatológicos respaldan la actuación profesional de su defendida.

Calificación legal y medidas dispuestas

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos para el obstetra por aborto sin consentimiento de la mujer en calidad de autor, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, en un contexto de violencia obstétrica.

Para la médica, la imputación fue por aborto sin consentimiento en calidad de partícipe necesaria, bajo las mismas circunstancias legales. Ambos deberán notificar al organismo judicial si se ausentan del país.

La investigación penal preparatoria se desarrollará durante los próximos cuatro meses, periodo en el que se espera incorporar nueva evidencia pericial y testimonios de personal del hospital.