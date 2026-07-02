Murió la ciclista atropellada por un camión en Roca: estuvo casi dos meses internada y le habían amputado una pierna

La mujer fue atropellada por un camión el 21 de abril.

Luego de pasar más de dos meses internada en el hospital de Roca, la mujer que el pasado 21 de abril fue atropellada por un camión en barrio Malvinas, murió. El lamentable desenlace fue confirmado por fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO.

La ciclista, debido a las graves lesiones que sufrió, también había sufrido la amputación de una de sus piernas.

Murió tras permanecer meses internada en Roca

Según la información a la que pudo acceder este medio, la ciclista murió este mismo jueves 2 de julio. Su estado era reservado desde hace varios días y se encontraba en terapia intensiva.

La víctima protagonizó el grave incidente el 21 de abril cuando circulaba a bordo de su bicicleta por la intersección de las calles Panamá y Tierra del Fuego. Su situación era crítica, a tal punto que tuvo que ser derivada bajo «código rojo».

La mujer tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica que concluyó en la amputación de su pierna izquierda. El proceso fue necesario debido a que tenía una lesión irreparable por aplastamiento.

Días después del incidente, su familia largó una campaña solidaria para recaudar fondos y solventar los gastos médicos del tratamiento que requería recuperar la pierna que le habrían logrado salvar, aunque se remarcó que su vida todavía corría peligro. Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Cómo fue el grave choque en Roca

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó en aquel entonces a Diario RÍO NEGRO que la Policía tomó conocimiento cuando recibió una alerta a través del 911 que indicaba que una mujer que circulaba en bicicleta, había sido atropellada por un camión. Al llegar al sitio constataron la veracidad del incidente y alertaron a personal de salud para se traslado urgente.

El comisario relató que se pudo determinar que el camión, que transportaba calcáreo, circulaba por calle Panamá en sentido este-oeste y, por razones que aún se investigan, cuando dobló hacia la derecha para tomar la calle Tierra del Fuego, terminó atropellando a la ciclista.

El chofer se percató de la situación debido a que unos transeúntes empezaron a alertarlo y fue ahí cuando detuvo la marcha, sin embargo al bajar del camión se encontró con la mujer ya herida.