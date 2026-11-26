El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata condenó a Sergio Ramón Oliveira a la pena de prisión perpetua por el crimen de Guadalupe Eseiza, una niña de 8 años a la que intentó violar y quemó viva para ocultar rastros en marzo de 2020 en la localidad bonaerense de Lobos.

El fallo fue dictado por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech, quienes además fijaron un límite de 40 años para que Oliveira pueda solicitar la libertad condicional.

El engaño y el ataque en Lobos

El hecho ocurrió el 1° de marzo de 2020, cuando Oliveira se acercó hasta la casa de su tía e invitó a la niña con el pretexto de llevarla a una pileta por el festejo de cumpleaños de su propia hija, de 5 años. Según se acreditó en la causa, esa invitación era falsa.

Una vez en la vivienda que el acusado alquilaba, intentó someterla sexualmente. Ante la resistencia de la menor, la golpeó y le provocó una fractura de cráneo. Luego, con el objetivo de borrar cualquier evidencia, inició un incendio en el lugar con la víctima aún con vida.

La autopsia y la calificación legal

El hallazgo del cuerpo por parte de la Policía se produjo horas después. La pericia de autopsia determinó que la muerte fue causada por un síndrome asfíctico secundario a carbonización, en un cuadro que expuso la extrema violencia sufrida por la víctima.

El tribunal declaró a Oliveira penalmente responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa (estos últimos en concurso ideal).