Los televidentes de Canal 13 se encontraron este miércoles 25 de noviembre con una particularidad que no pasó inadvertida: los conductores y panelistas de diferentes programas aparecieron frente a las cámaras con lentes de sol.

La iniciativa despertó curiosidad en las redes sociales y hasta llegó a los personajes de El Zorro, la histórica serie protagonizada por Guy Williams.

Según informó eltrece, este jueves Moria Casán fue la encargada de terminar con el misterio y anunciar una importante renovación tecnológica de la señal.

Por qué los conductores de Canal 13 aparecieron con lentes de sol

La llamativa propuesta comenzó en La mañana con Moria y continuó en Puro Show, La cocina rebelde, Cuestión de peso, Ahora Caigo, Es mi sueño y Otro día perdido.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue la emisión de El Zorro. Mediante inteligencia artificial, el canal intervino las imágenes originales de la ficción para incorporar anteojos oscuros a sus personajes.

Detrás de esta particular puesta en escena había una campaña publicitaria destinada a generar expectativa por un importante anuncio.

Moria Casán reveló el misterio: eltrece comenzó a transmitir en 4K

Este jueves 26 de noviembre, la conductora confirmó que Canal 13 comenzó a transmitir su programación en calidad 4K.

Según anunció la señal, se convirtió en el primer canal de televisión abierta de la Argentina en incorporar esta tecnología, que permite ofrecer imágenes con una resolución hasta cuatro veces superior a la del Full HD.

La renovación implicó una importante inversión en equipamiento y la adaptación de diferentes áreas de producción, como maquillaje, escenografía, iluminación y edición.

De esta manera, eltrece apuesta por mejorar la experiencia de los televidentes y dar un nuevo paso en la transformación tecnológica de la televisión argentina.