Alejada de la televisión y con un perfil mucho más reservado, Jésica Cirio decidió comenzar una nueva etapa profesional. La exconductora de La Peña de Morfi encontró en el mundo empresarial una alternativa para continuar trabajando lejos de las cámaras.

Según informó PrimiciasYa, la periodista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show, el ciclo de eltrece, detalles de los proyectos comerciales que mantienen ocupada a la modelo.

El nuevo emprendimiento de Jésica Cirio lejos de los medios

De acuerdo con la información que trascendió en el programa, Cirio apostará por la importación de indumentaria deportiva de marcas internacionales, especialmente de líneas que todavía no se comercializan en la Argentina.

La venta de las prendas se realizará a través de Instagram, aprovechando una cuenta que ya tiene miles de seguidores.

Sin embargo, este no sería su único proyecto. La modelo también incursionará en el negocio de la cosmética coreana, una de las grandes tendencias internacionales en materia de belleza y cuidado de la piel.

Fernanda Iglesias destacó el perfil emprendedor de Cirio y aseguró que, pese a su situación económica, siempre busca generar nuevas oportunidades laborales.

El presente de Jésica Cirio tras alejarse de la televisión

Después de las polémicas que rodearon sus separaciones de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo, la modelo decidió reducir considerablemente su exposición pública.

En abril de este año, durante una entrevista con Moria Casán, había reconocido que disfrutaba de trabajar detrás de escena y que regresar a la televisión no estaba entre sus prioridades.

Instalada en una nueva etapa personal junto al empresario Nicolás Trombino, Cirio busca consolidar su faceta empresarial con dos rubros que también forman parte de sus intereses: la moda y la belleza.