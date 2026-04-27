¿Qué implican las nuevas auditorías a Pensiones No Contributivas por parte de ANSES?

Auditorías a las Pensiones No Contributivas: el Gobierno inicia la revisión médica y social de los beneficiarios.-

El Estado Nacional ha dado inicio a una etapa de control exhaustivo sobre el universo de las Pensiones No Contributivas (PNC). Bajo la coordinación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los organismos de salud competentes, el programa de auditorías busca revalidar la condición de vulnerabilidad y el grado de incapacidad laboral de millones de beneficiarios en todo el país.

Esta medida responde a la necesidad de ordenar el gasto público y asegurar que los recursos lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los marcos normativos vigentes. En las últimas horas, se ha comenzado a notificar a los primeros grupos de titulares que deberán actualizar sus legajos, poniendo especial énfasis en las pensiones por invalidez que no cuentan con un respaldo documental digitalizado o actualizado en los últimos dos años.

ANSES: el rol de las auditorías a las Pensiones No Contributivas en la revisión médica

El eje central de las inspecciones que encabeza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recae sobre la condición médica de los beneficiarios. En el marco de las auditorías a las Pensiones No Contributivas, muchos titulares serán convocados a juntas médicas oficiales para revalidar sus certificados.

El objetivo es contrastar la situación de salud actual con los datos que dieron origen a la prestación original. Según fuentes oficiales, esta revisión es obligatoria y la inasistencia injustificada a las citaciones podría derivar en la suspensión preventiva del pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) busca así transparentar los diagnósticos y garantizar que el Certificado Médico Oficial (CMO) sea un reflejo fiel de la capacidad laboral del solicitante en este 2026.

Condiciones para mantener las Pensiones No Contributivas ante las auditorías de ANSES

Para superar con éxito las auditorías a las Pensiones No Contributivas realizadas por ANSES, es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos actualizados en el sistema.

Los requisitos básicos para conservar la prestación son:

Validación de Discapacidad : contar con el CUD o CMO vigente y asistir a las evaluaciones de salud si se es convocado.

: contar con el CUD o CMO vigente y asistir a las evaluaciones de salud si se es convocado. Situación Socioeconómica : no poseer bienes de lujo, vehículos recientes ni ingresos registrados que superen los topes permitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

: no poseer bienes de lujo, vehículos recientes ni ingresos registrados que superen los topes permitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Residencia y Compatibilidad: vivir efectivamente en el país y no percibir otras prestaciones previsionales o subsidios que resulten incompatibles con las Pensiones No Contributivas.

En caso de detectarse inconsistencias en los cruces de información con organismos como el ARCA o el SINTyS, la ANSES procederá a la notificación del titular, otorgando un plazo para el descargo antes de ejecutar la baja definitiva del beneficio.