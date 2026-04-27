Calendario de feriados 2026: se viene el fin de semana largo de mayo y estos son los descansos que quedan

Con la llegada del Día del Trabajador, Argentina se prepara para el primer descanso extendido de mayo. Según el calendario oficial 2026, este viernes 1 de mayo es feriado inamovible, lo que conforma un fin de semana largo de tres días ideal para el turismo interno o el relax antes del invierno.

Pero mayo no es el único mes con buenas noticias. El cronograma remanente de 2026 ofrece varias oportunidades para planificar escapadas estratégicas.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

Tomá nota de las fechas confirmadas para organizar tus viajes:

Junio: del sábado 13 al lunes 15 (traslado del feriado de Güemes).

del sábado 13 al (traslado del feriado de Güemes). Julio (4 días): del jueves 9 al domingo 12. El viernes 10 funciona como feriado puente turístico .

del jueves 9 al domingo 12. El viernes 10 funciona como . Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín).

del sábado 15 al (Paso a la Inmortalidad de San Martín). Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

del sábado 10 al (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional).

del sábado 21 al (Día de la Soberanía Nacional). Diciembre (4 días): del sábado 5 al martes 8. Se combina el feriado del martes con un puente el lunes 7.

¿Inamovible o trasladable? La clave del descanso

Para entender por qué algunos feriados se mueven y otros no, hay que mirar la ley. Los feriados inamovibles (no se mueven aunque caigan domingo) que restan son el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre.

En cambio, para fomentar el turismo, el Gobierno nacional utiliza los feriados trasladables y los puentes estratégicos. En este 2026, los «comodines» que generan los fines de semana de cuatro días son el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.