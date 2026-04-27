Robó un auto, disparó en la calle y chocó a patrulleros tras una feroz persecución en Neuquén

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre identificado como F.S.G., quien protagonizó una tarde de violencia y caos en la ciudad de Neuquén. El imputado quedó bajo prisión preventiva tras una serie de delitos que incluyeron el robo de un vehículo, amenazas con armas de fuego y ataques a móviles policiales.

La acusación fue liderada por los asistentes letrados Emilio Briguglio y Fernanda Sabatini, de la fiscalía de Actuación Genérica, durante una audiencia realizada el pasado viernes en la Ciudad Judicial.



El inicio del raid: robo en Barrio Altos de Neuquén

El hecho ocurrió el pasado 23 de abril alrededor de las 16:00 horas. Según la teoría del caso, un vecino dejó su utilitario Citroën Berlingo estacionado en la vía pública con las llaves puestas. F.S.G. aprovechó el descuido, sustrajo el rodado y escapó del lugar.

Pocos minutos después, la situación escaló en violencia. En la esquina de Delegados Territoriales Neuquinos y Cabellera del Frío, el acusado interceptó a un peatón y lo amenazó de muerte apuntándole con un arma. «Da la cara… Ahora pone el pecho», le gritó, para luego efectuar al menos un disparo al aire antes de reanudar la fuga.

Persecución cinematográfica y ataque a la Policía

La detonación del arma alertó al Centro de Monitoreo Urbano, que inició un operativo cerrojo. Al ser localizado por la Policía en las calles Néstor Barros y 1° de Enero, el sospechoso emprendió una huida a alta velocidad.

Durante la persecución, el imputado demostró un total desprecio por la vida de los efectivos y en la calle Las Torcazas, realizó un giro en «U» y aceleró de frente contra un uniformado.

El oficial debió saltar de su motocicleta para evitar ser arrollado, resultando el vehículo oficial con daños totales. Más adelante, en la intersección de Racedo y 22 de Abril, colisionó intencionalmente contra otra unidad policial que intentaba cortarle el paso.

Finalmente, tras abandonar el utilitario e intentar escapar a pie por los patios de viviendas vecinas, fue capturado por los efectivos en la calle Potente.

Hallazgo de un arma de guerra

Tras la detención, la requisa del vehículo arrojó resultados contundentes. El personal policial secuestró una pistola Bersa calibre 9mm con la numeración suprimida. El arma estaba lista para el uso, con un cartucho en la recámara y otros 13 en el cargador.

Criminalística confirmó que se trata de un arma de guerra apta para el disparo. Además, se constató que el detenido no posee ningún tipo de registro legal ante la ANMAC.

Cargos y prisión preventiva por riesgo de fuga

El juez de garantías Raúl Aufranc avaló los cargos presentados por la fiscalía contra F.S.G. por los delitos de hurto de vehículo dejado en la vía pública, amenazas calificadas por el uso de arma, daño calificado (por atentar contra la autoridad) y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando riesgo de fuga y reiterancia delictiva, ya que el acusado cuenta con otras investigaciones abiertas por robos. El magistrado dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses para asegurar el proceso judicial, mismo tiempo que se fijó para el cierre de la investigación técnica.