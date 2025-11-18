Condenaron a un profesor de música que admitió haber abusado de una alumna en Neuquén: resta debatir la pena

Durante el inicio del juicio oral, un profesor de música acusado de haber abusado sexualmente de una alumna durante una clase de piano particular, reconoció los hechos y asumió su responsabilidad. Este reconocimiento condujo a la transformación de la audiencia en un procedimiento de acuerdo parcial de responsabilidad, por lo que el imputado fue declarado culpable sin necesidad de avanzar con la producción de la prueba.

El hecho ocurrió en la ciudad de Neuquén. Apenas el fiscal del caso, Manuel Islas, concluyó su alegato de apertura, el imputado pidió la palabra y admitió la agresión, permitiendo que la justicia avanzara rápidamente hacia la declaración de responsabilidad, un mecanismo que la fiscalía destacó por su capacidad de evitar la revictimización de la adolescente y su familia.

La teoría del caso

Junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el fiscal Islas expuso ante el tribunal la teoría del caso de la fiscalía. Indicó que el abuso ocurrió en mayo de 2024, durante la tercera clase particular que la adolescente tomaba en la casa del docente, ubicada en un barrio de Neuquén capital.

La clave del delito, según la acusación, radicó en que el acusado aprovechó su posición de encargado de la educación para cometer los actos de abuso sexual contra la menor.

Islas precisó que la investigación reunió una prueba contundente. El cúmulo probatorio incluía el testimonio directo de la víctima, el de su entorno familiar, que fue crucial para el develamiento de los hechos. Además, la fiscalía contaba con informes terapéuticos y pericias psicológicas que respaldaban la versión de la menor, sumadas a evidencia digital y documental que fortalecía la imputación contra el profesor de música.

El inesperado reconocimiento y la condena parcial

El desarrollo de la audiencia se detuvo abruptamente tras la exposición de la Fiscalía. El imputado solicitó intervenir, reconoció la agresión, pidió disculpas y asumió su responsabilidad penal. Ante esta admisión, que eliminó la controversia sobre la existencia del hecho y su calificación legal, el tribunal –integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Raúl Aufranc y Juan Manuel Kees– decidió de inmediato transformar la audiencia.

La instancia se convirtió en un procedimiento de acuerdo parcial de responsabilidad. El tribunal declaró al imputado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por quien estaba a cargo de la educación de la víctima (artículos 119, 1° párrafo y 5° párrafo, en función del 4°, inciso “b”; y 45 del Código Penal).

El fiscal Islas subrayó que la resolución se apoyó no solo en la admisión del acusado, sino también en la prueba sólidamente reunida durante toda la investigación previa.

Impacto en la víctima y reserva de la pena

El fiscal Islas destacó la importancia de este mecanismo procesal, ya que permitió a la víctima y a su familia evitar «la revictimización propia de un juicio completo». Enfrentar un debate oral, con la necesidad de revivir y relatar los hechos traumáticos, es a menudo el aspecto más doloroso para las víctimas de abuso sexual. Con el reconocimiento del culpable, ese sufrimiento pudo ser mitigado.

El representante del MPF también hizo hincapié en la postura de la familia, señalando que «la expectativa de la familia no es la venganza, sino que estos hechos no vuelvan a repetirse con ningún alumno o alumna».

Dado que el acuerdo de responsabilidad fue parcial, el proceso aún no ha finalizado completamente. En una próxima audiencia, que se celebrará ante el mismo tribunal, las partes deberán debatir y presentar sus pedidos respecto a la pena que corresponderá imponer al profesor de música.

Como es norma en todos los casos que involucran delitos contra la integridad sexual de menores, el nombre completo del condenado y otros datos sensibles se mantienen en estricta reserva con el objetivo primordial de proteger la intimidad de la víctima.