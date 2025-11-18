Lo acusaron por múltiples delitos en contexto de género contra su expareja en Viedma

La fiscalía de Viedma presentó pruebas y testimonios que respaldan los cargos por violencia de género.

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos contra un hombre acusado de una serie de delitos cometidos contra su expareja, en hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La acusación incluye agresiones físicas, daños, amenazas y acceso no autorizado al correo electrónico de la víctima.

El caso reúne distintos episodios de violencia en el marco de una relación previa, y la fiscalía respaldó los cargos con pruebas documentales, pericias y testimonios del entorno de la mujer. La Justicia habilitó cuatro meses para continuar la investigación.

Primer episodio: agresión en un vehículo y dentro del domicilio

El primer hecho atribuido al imputado ocurrió en un vehículo y luego en el domicilio que ambos compartían. Según la acusación, el hombre agredió físicamente a la mujer, causándole lesiones que fueron registradas en fotografías, certificados médicos y constancias policiales. Estos elementos permitieron acreditar tanto el daño físico como el estado emocional de la víctima posterior al episodio.

Amenazas mediante mensajería instantánea

En un segundo episodio, el imputado habría enviado mensajes amenazantes a través de mensajería instantánea. La fiscalía presentó informes extraídos de los dispositivos electrónicos que corroboran la existencia de estos mensajes y la identidad del remitente. El contenido de las amenazas fue incorporado como parte del sustento probatorio del caso.

Nueva agresión y daños dentro del domicilio

El tercer hecho denunciado corresponde a una nueva agresión dentro del domicilio de la víctima, donde el imputado habría dañado distintos electrodomésticos. Las pruebas reunidas incluyen fotografías, informes del Gabinete de Criminalística y un informe médico forense que determinó la compatibilidad de las lesiones con el relato de la mujer.

Acceso no autorizado al correo electrónico

El Ministerio Público Fiscal también imputó al hombre el acceso indebido a un sistema informático restringido, ya que habría revisado sin permiso la casilla de correo electrónico de la víctima. La acusación se sustenta en capturas de pantalla, informes técnicos y documentación emitida por el proveedor del servicio.

Testimonios del entorno y medidas cautelares

Para reforzar el cuadro probatorio, la fiscalía presentó testimonios de familiares que describieron el estado físico y emocional de la mujer después de cada episodio. También declararon policías que la acompañaron al momento de realizar la denuncia, y se incorporaron constancias de causas del fuero de Familia e informes psicológicos.

La fiscalía solicitó mantener la medida cautelar vigente: una restricción perimetral de 300 metros respecto de la víctima y su domicilio, con excepciones únicamente para cuestiones relacionadas con los hijos en común. La defensa no objetó ni las medidas ni el plazo de investigación.

Decisión judicial

El juez interviniente resolvió formalizar la investigación por todos los delitos imputados, considerados en concurso real y atribuidos a título de autor. La etapa penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, durante el cual se mantendrán las medidas de protección para la víctima.