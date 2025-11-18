Asesinato del soldado Pablo Córdoba en Zapala: indagarán a un excompañero

El crimen de Pablo ocurrió el 1 de junio del 2023 dentro del cuartel. No hay sospechosos. (Archivo/Matías Subat)

A casi 30 meses del asesinato de Pablo Córdoba (21) cuando cumplía una guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala, citaron a declaración indagatoria a un soldado que lo vio con dos disparos en la cabeza y hasta lo filmó aunque luego borró el video.

Es el primer movimiento de relevancia que registra el expediente desde que asumió el nuevo juez, Ezequiel Humberto Andreani, quien en marzo reemplazó a Hugo Greca.

La mamá de Pablo, Natalia Uribe, dijo a diario RÍO NEGRO que el exsoldado Braian Abel Jara fue llamado a indagatoria para el miércoles 19 acusado de falso testimonio. Recordó que antes lo habían imputado por encubrimiento, pero debido a que «se hizo mal la formulación» todo quedó anulado y lo sobreseyeron.

El video que nunca apareció

Jara tuvo un rol que siempre dejó dudas, y para Natalia su responsabilidad debe ser investigada más a fondo. Era compañero de Pablo, llegó primero al lugar cuando se escucharon los balazos y lo filmó agonizando.

Pese a que compartió ese video con varias personas, todas dieron excusas distintas y nadie lo entregó a los investigadores. El propio Jara lo borró y luego argumentó que perdió o le robaron el teléfono. El juez Greca, por entonces a cargo de la causa, no se lo secuestró.

Pablo recibió dos disparos en diferentes lugares de la cabeza el 1 de junio del 2023 alrededor de las 6 de la mañana. Su madre y su hermana llevan adelante una lucha incansable para que se haga justicia.

Natalia explicó que «tenía la expectativa de ver a Jara cuando venga a declarar, pero vive en Viedma y va a ser por zoom». Añadió que «las pocas veces que me lo crucé en Zapala se me rió en la cara».

«El juez tiene que dar respuestas»

Respecto del desempeño del juez subrogante Andreani, señaló que «tiene que dar respuestas. Ya fui demasiado paciente». La única vez que lo vio personalmente fue en junio, durante una inspección ocular en el lugar del hecho.

En sus redes sociales, escribió: «es importante dejar en claro que la responsabilidad penal de Jara va mucho más allá de haber mentido: negó en sus primeras declaraciones haber registrado imágenes o videos del hallazgo del cuerpo de Pablo, cuando con el resto de la prueba y sus posteriores declaraciones se demostró lo contrario».

«Al ocultar y destruir intencionalmente el video que filmó con su celular aquella noche, destruyó evidencia clave que podría haber permitido reconstruir los últimos minutos de vida de Pablo y avanzar con claridad y rapidez en la averiguación de la verdad. Incluso esta misma evidencia se hubiese obtenido si el anterior Juez hubiese actuado como debía y ordenado el secuestro del celular cuando surgió tal información, pero lamentablemente ello no ocurrió».

Homenaje a Pablo

Por otra parte, Natalia informó que se reunió con el intendente Carlos Koopmann, a quien le entregó un proyecto de ordenanza para que se le imponga el nombre de Pablo Córdoba a una plazoleta de la ciudad de Zapala.

«Su recuerdo debe permanecer vivo en un espacio que no será solo un lugar físico, sino también un símbolo de su luz, su energía y todo lo hermoso que compartió con quienes tuvieron el privilegio de conocerlo», señala entre otros fundamentos.

El mes pasado, por iniciativa del intendente, el Concejo Deliberante bautizó con los nombres «Grupo de Artillería 16» y «Base de Apoyo Logístico» a dos bulevares. La familia lo consideró «una burla» y una falta de respeto a la memoria de Pablo y de Omar Carrasco, el otro soldado asesinado en esas instalaciones en 1994.

Pedidos de información

Ni el intendente ni el Deliberante dieron marcha atrás, pero los concejales aprobaron un pedido de comunicación al juzgado federal de Zapala para que informe cuál es la situación procesal actual y las medidas adoptadas en el marco de la investigación del asesinato.

En tanto los defensores del Pueblo y del Vecino de varias localidades de Neuquén reunidos en San Martín de los Andes exigieron, mediante otra nota, que la justicia federal, las autoridades provinciales y municipales «dispongan de todos los esfuerzos institucionales para contribuir a la resolución del caso y acompañar a los familiares y amigos de la víctima».