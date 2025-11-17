Acusaron a una joven por intentar matar a la expareja de su novio en Cipolletti: dictaron medidas

Una grave acusación penal recayó sobre una joven que, según la fiscalía, atacó con un arma blanca a una mujer en el barrio Nuevo de Cipolletti. La víctima sufrió heridas profundas que pusieron en riesgo su vida y requirió asistencia médica inmediata.

El hecho ocurrió en septiembre y la jueza de Garantías dio por formulados los cargos por tentativa de homicidio. También dispuso medidas cautelares estrictas para proteger a la mujer agredida.

El ataque

El episodio ocurrió el 25 de septiembre cerca del mediodía, cuando la víctima caminaba junto a un bebé de ocho meses. De acuerdo con la acusación, la imputada la sorprendió por la espalda y la apuñaló en varias partes del cuerpo. Los cortes alcanzaron hombros, omóplato y tórax, perforando ambos pulmones y causando un neumotórax bilateral que provocó su desvanecimiento.

Tras herirla, la agresora escapó del lugar. Vecinos pidieron ayuda y personal policial de la Comisaría 45 llegó junto a una ambulancia. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde lograron salvarle la vida mediante asistencia respiratoria.

Antecedentes y amenazas previas

La fiscalía expuso que la joven habría hostigado previamente a la víctima a través de redes sociales, amenazas que precedieron al ataque. La investigación incluye estos intercambios como parte del contexto del hecho.

Medidas cautelares y avance de la causa

La jueza impuso restricciones de acercamiento y contacto por cualquier medio. La acusada deberá presentarse dos veces por semana en comisaría mientras avance la etapa preparatoria, que tendrá una duración de cuatro meses. La defensa no objetó los cargos ni las medidas adoptadas.