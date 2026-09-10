Condenaron a una pareja de Neuquén por vender droga y atacar con un arma blanca a la Policía

La Justicia neuquina condenó a Nadia Soledad Ramos y a Gregorio Ezequiel Mezquida tras homologarse un acuerdo presentado por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega. Ambos imputados reconocieron su participación en la venta de drogas bajo la modalidad de delivery en la capital provincial y, en el caso de Mezquida, en el ataque a un efectivo policial durante la detención.

La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que, entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2026, Ramos organizaba las ventas de cocaína y marihuana, fijaba los sectores de entrega y obtenía el beneficio económico directo. Mezquida actuaba como colaborador secundario concretando los repartos por orden de la mujer.

Detención, secuestro y condenas

El hecho determinante ocurrió la noche del 20 de abril de 2026 en la esquina de Doctor Ramón y Picún Leufú. Alertada por transeúntes sobre una disputa dentro de un Ford Ka, la Policía interceptó el vehículo. Durante la inspección, un agente advirtió una caja sospechosa con envoltorios de nylon. En ese momento, Mezquida extrajo un cuchillo e intentó agredir al policía, situación que Ramos aprovechó para ocultar la droga en el habitáculo.

En la requisa vehicular autorizada por un juez de garantías se secuestraron 91 gramos de cocaína (equivalentes a 517,5 dosis), fraccionamiento menor, bicarbonato de sodio para corte, una balanza de precisión, anotaciones de ventas y teléfonos celulares.

Tras el acuerdo homologado por el juez Raúl Aufranc y la renuncia a los plazos de apelación. De esta manera Nadia Soledad Ramos fue condenada a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y multa de 45 unidades fijas como autora del delito de comercio de estupefacientes.

Gregorio Ezequiel Mezquida fue condenado a 2 años de prisión en ejecución condicional y multa de 22,5 unidades fijas como partícipe secundario del comercio de drogas y autor de atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma blanca. Deberá cumplir pautas de conducta por dos años.

También se ordenó el decomiso del automóvil Ford Ka, $69.000 en efectivo, $4.890.954,88 embargados en billeteras virtuales y los celulares secuestrados, además de la destrucción del material estupefaciente.



