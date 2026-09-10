Control de calidad en el VMOS: Río Negro supervisó la soldadura del ducto offshore

Se controló el cumplimiento de las exigencias ambientales y la calidad constructiva. Foto: Gobierno de Río Negro.

Inspectores del Gobierno de Río Negro supervisaron a bordo del buque italiano Seminole los trabajos de soldadura del ducto offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con el objetivo de controlar el cumplimiento de las exigencias ambientales y la calidad constructiva.

La inspección fue realizada de manera conjunta por personal técnico de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de la Secretaría de Hidrocarburos, ambas dependientes de la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia, con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina.

El operativo permitió a los equipos provinciales acceder directamente a las embarcaciones involucradas en la construcción del sistema submarino y fiscalizar en el lugar una de las principales etapas de la obra marina de VMOS.

El ducto offshore tendrá una extensión aproximada de 7 kilómetros y conectará la Terminal Punta Colorada con las dos monoboyas desde las que se realizará la carga de petróleo a grandes buques para su posterior exportación.

El Seminole es el buque factoría encargado de soldar los distintos tramos de cañería y depositarlos progresivamente sobre el lecho marino.

Las inspecciones se realizaron a bordo del buque italiano Seminole. Foto: Gobierno de Río Negro.

Control ambiental sobre la obra submarina

Durante la recorrida, los inspectores de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático verificaron el cumplimiento de la normativa ambiental provincial y de los respectivos Planes de Gestión Ambiental.

Entre los aspectos fiscalizados estuvieron la gestión, el acopio y la disposición de los residuos especiales generados durante las tareas de soldadura y mantenimiento de las embarcaciones.

También se controló la aplicación de las medidas previstas para el avistaje y protección de fauna marina, además de las obligaciones de prevención, mitigación y control ambiental comprometidas para la ejecución del proyecto.

La inspección forma parte del esquema de fiscalización permanente que la Provincia lleva adelante sobre VMOS, con controles en los distintos frentes de obra para verificar en territorio el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales previstas.

El seguimiento provincial comprende las diferentes etapas de construcción del ducto submarino Foto: Gobierno de Río Negro.

Inspección de las soldaduras y la infraestructura

En paralelo, los inspectores de la Secretaría de Hidrocarburos supervisaron la calidad constructiva de la infraestructura offshore, con foco en las soldaduras de las cañerías y en los controles destinados a garantizar su integridad y seguridad operativa.

La revisión incluyó los procedimientos técnicos aplicados para las soldaduras, la calificación de los trabajadores responsables, los registros correspondientes a cada unión y los ensayos realizados para comprobar la calidad de los trabajos.

El seguimiento provincial comprende además las diferentes etapas de construcción del ducto submarino. Entre ellas se encuentran las pruebas hidráulicas, la limpieza y verificación interna de las cañerías, la colocación de mantas protectoras termocontraíbles, el control del revestimiento de hormigón y el posterior tendido del ducto sobre el lecho marino.