«Castiga la protesta pacífica»: denuncian que subió a 1339 los presos políticos en Cuba, una cifra récord

Cuba terminó agosto 2026 con un nuevo récord de presos políticos en décadas. La cifra fue de 1339, según un informe de Prisoners Defenders.

Desde la organización denunciaron que hay casos por haber reclamado la falta de servicios esenciales como la luz.

Denuncian aumento de presos políticos en Cuba

«Estos datos récord de presos políticos confirman la continuidad de una represión que castiga la protesta pacífica, la denuncia pacífica de la falta de servicios básicos (que cada vez cobra más peso en la represión gubernamental), la exposición pública de actuaciones represivas por parte de los ciudadanos y cualquier expresión pública contraria al régimen», señaló Prisoners Defenders.

En su informe detallaron que en agosto se documentaron 19 incorporaciones y 7 bajas, lo que significó un aumento de 12 personas respecto al mes anterior.

La organización marcó que «la situación sanitaria continúa siendo especialmente alarmante». Señaló que entre quienes permanecen encarcelados, hay registrado 463 presos con patologías médicas graves y «hemos confirmado que estas enfermedades están relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, y que se agravan mes a mes por la negación sistemática de las autoridades a suministrar atención médica a los reclusos considerados “CR”, sigla utilizada oficialmente por las autoridades para designar a los que denominan contrarrevolucionarios».

En diálogo con Infobae. el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, sostuvo que “reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel. Grabar lo que hace un agente violando sus funciones puede llevar a prisión. Y el castigo llega también a los hijos, a las madres, a toda la familia”.

Apagones en Cuba

Los apagones en toda la isla se han vuelto cada vez más comunes, mientras que los cortes de energía diarios en Cuba ahora superan las 24 horas debido al deterioro de la red eléctrica y la disminución de las reservas de combustible desde que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a finales de enero con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, consignó AP.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, criticó las últimas sanciones impuestas a X. “El castigo colectivo es un crimen. También lo es infligir sufrimiento a toda una población mediante medidas fríamente calculadas para provocar una crisis humanitaria”.