Licitan la construcción de un nuevo Centro Deportivo Comunitario en Plottier

El proyecto se suma a un plan provincial que prevé la construcción de 20 CDC en distintas localidades de la provincia (Render Gobierno)

Plottier tendrá un nuevo espacio destinado al deporte: la Provincia llamó a licitación pública para construir un Centro Deportivo Comunitario (CDC), el noveno en ejecución de los 20 que contempla el plan provincial.

El proyecto contempla un edificio multipropósito que permitirá ampliar la infraestructura para la actividad física, eventos culturales y actividades comunitarias de la localidad.

Centros Deportivos Comunitarios en toda la provincia

El proyecto para Plottier se suma a un plan provincial que prevé la construcción de 20 CDC en distintas localidades de la provincia, distribuidas en todas las regiones.

Ya se encuentran en ejecución los centros de Andacollo, Los Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa.

Además, se suman los proyectos de Villa El Chocón, ya licitado y próximo a iniciar su construcción, y de San Patricio del Chañar, que fue recientemente licitado.

La obra tendrá una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados cubiertos y contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM), salón flexible, cocina, sanitarios, espacios de circulación y sectores semicubiertos.

También dispondrá de equipamiento complementario para distintos deportes como básquet, vóley y handball, y gradas metálicas retráctiles con capacidad para 400 personas.

El proyecto también contempla la ejecución de un playón exterior, veredas perimetrales, estacionamiento, rampas y escaleras, sectores parquizados y de juegos, bancos, pérgola, iluminación y sistema de riego.

Licitación del CDC de Plottier

Con un presupuesto oficial que supera los $4.000 millones, el plazo de ejecución será de 365 días corridos y el sistema de contratación se realizará por ajuste alzado por precio global.

Las ofertas se recibirán hasta el lunes 5 de octubre a las 10, en el ministerio de Infraestructura, ubicado en calle La Rioja 229, piso 10, de la ciudad de Neuquén. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 12, en el piso 12 del Ministerio.

El pliego y la información sobre la licitación pueden solicitarse a través del correo oficial de Obras Públicas.