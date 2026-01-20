Triple crimen narco en Florencio Varela: la Justicia procesó a «El Tío» y a otros dos acusados

La Justicia consideró que los imputados realizaron aportes esenciales para el secuestro y asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela.

La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela dio un paso decisivo con el procesamiento de Jesús Bernabé Mallón, conocido como «El Tío», señalado como una pieza clave en la estructura criminal que terminó con el asesinato de tres jóvenes.

La resolución fue dictada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, quien consideró acreditado que Mallón y otros dos imputados realizaron aportes fundamentales para concretar los homicidios ocurridos en septiembre pasado en el sur del conurbano bonaerense.

El fallo judicial

Según informaron fuentes judiciales, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón resolvió procesar a Mallón, de 42 años, junto a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, por su participación en el denominado triple crimen narco de Florencio Varela.

En su resolución, el magistrado sostuvo que “los nombrados realizaron aportes esenciales e imprescindibles para la concreción del iter criminis”, actuando con conocimiento del plan común y bajo un esquema de división de tareas claramente definido.

Un plan con roles definidos

De acuerdo al fallo, la organización criminal operó desde la planificación y la logística hasta la captación y el traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y, finalmente, el sometimiento y posterior homicidio de las jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años; Morena Verri, también de 20; y Lara Morena Gutiérrez, de 15, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en Florencio Varela el 19 de septiembre.

El rol de «El Tío»

La Justicia consideró que Mallón tuvo un papel central dentro de la estructura delictiva. Bajo el alias de «El Tío», habría estado a cargo de tareas logísticas y de encubrimiento, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes de la banda.

Durante la investigación se lo ubicó junto a miembros de la organización en las semanas previas a los asesinatos, lo que reforzó la hipótesis de su participación activa en el plan criminal.

La detención y los secuestros

“El Tío” fue detenido en diciembre pasado por efectivos de la DDI La Matanza en una vivienda de Berazategui, cuando intentaba fugarse. En ese procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco.

Según los investigadores, el vehículo habría sido utilizado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa y para la coordinación de las maniobras del grupo criminal.

Otros imputados procesados

En el mismo fallo, el juez Rodríguez procesó a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, a quienes se les atribuye haber colaborado en el encubrimiento del plan homicida, realizando maniobras destinadas a eliminar pruebas y obstaculizar la labor judicial.

Ambos quedaron vinculados a la causa como partícipes necesarios en la estructura que dio soporte al crimen.

La red de detenidos

Por el triple crimen también permanecen detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su presunto ladero Matías Agustín Ozorio. En el caso de Valverde Victoriano, se encuentra en Perú a la espera de su extradición.

Además, fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, quienes fueron sorprendidos mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se hallaron los restos de las víctimas.

Nuevas detenciones y avance de la causa

La lista de imputados se completa con Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el conductor de uno de los vehículos que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela; Ariel Jeremías Alexis Giménez, acusado de haber cavado los pozos donde se enterraron los cuerpos; y Milagros Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro.

La causa continúa en plena etapa de investigación, con múltiples imputados y una estructura criminal compleja que la Justicia busca desarticular por completo.

Un crimen que conmocionó al conurbano

El hallazgo de los cuerpos y la brutalidad del hecho generaron una fuerte conmoción social y aceleraron una investigación que, con el correr de los meses, permitió reconstruir el entramado narco detrás del triple homicidio.

Con estos procesamientos, la Justicia Federal considera haber reunido pruebas sólidas sobre la participación de los acusados y continúa avanzando hacia el esclarecimiento total del crimen.