Confirman la condena contra una pastora evangélica por abuso sexual en Zapala

El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la sentencia que condenó a María Cristina González, la pastora de la iglesia evangélica “Extendiendo el Reino de Dios” de Zapala por el abuso sexual de una joven. La denunciante relató que los hechos fueron cometidos durante cuatro años – desde marzo de 2015 hasta 2019- y que los ataques estaban dirigidos a “corregir” o “modificar” su orientación sexual.

El 17 de septiembre de 2021 González fue declarada responsable en un fallo unánime firmado por las juezas Leticia Lorenzo y Bibiana Ojeda, junto a su par Richard Trincheri. En noviembre se le impuso la pena de nueve años de prisión.

Al juicio también llegó acusado el líder de la iglesia, José Agustín Quinteros. Él recibió la pena de 14 años. Murió en enero pasado en la localidad de Lanús.

Ayer el TI ratificó la decisión del tribunal de juicio, también por unanimidad. El voto lo realizó la jueza Liliana Deiub y adhirieron Florencia Martini y Fernando Zvilling. No hizo lugar a ninguno de los agravios de la defensa y mantuvo la pena impuesta.

En una entrevista que brindó la denunciante a RÍO NEGRO contó que los abusos comenzaron cuando ella les contó a ambos referentes religiosos que le gustaba una compañera de la escuela. Le dijeron que tenían que “sacarle los demonios”.

“Muchas personas me ayudaron a entender que no estaba mal y querer, va, tener una orientación diferente, no estaba mal. Me ayudaron a entender eso, aunque no niego que me costó mucho porque yo venía con otro tipo de pensamiento”, afirmó la joven en la entrevista.

La amenazaban con que Dios la iba a castigar, a ella y a su familia, sino se dejaba “hacer las cosas” y como ella ministraba en la iglesia “contaminaba a las criaturas”.

La iglesia funcionaba en un local ubicado en la calle Roca 135 de Zapala. No estaba registrada en la dirección de Culto de Neuquén. Si bien esto no es un requisito, la mayoría lo hace.