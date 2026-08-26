Duras condenas a dos hombres que intentaron robar cajas fuertes en Roca: uno pasará 43 tras las rejas

Condenan a dos hombres por un audaz intento de robo de cajas fuertes y persecución de película en Roca

En una audiencia concretada este mediodía ante un Tribunal Colegiado, la Fiscalía, la Defensa Pública y un abogado querellante articularon un acuerdo pleno mediante el cual dos hombres resultaron condenados a penas de prisión efectiva tras admitir su participación en un violento e infructuoso atraco perpetrado el pasado 28 de abril en la zona entre Stefenelli y Mosconi.

El tribunal —integrado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y María Gadano— homologó el procedimiento abreviado que contó con el consentimiento explícito de la víctima. Debido a que las partes renunciaron expresamente a los plazos procesales de apelación, ambos imputados —quienes llegaron a la instancia en prisión preventiva— comenzaron a cumplir sus condenas de forma inmediata.

43 años de pena única para un reincidente

La situación procesal de los imputados arrojó resoluciones diferenciadas según sus antecedentes penales. El imputado de 51 años fue declarado coautor de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Se acordó una pena de 8 años de prisión efectiva más inhabilitación para portar armas. Sin embargo, al unificarse con condenas anteriores, el tribunal le impuso una pena única de 43 años de prisión efectiva, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena y la declaración de su tercera reincidencia.

El imputado de 21 años, no tenía antecedentes penales computables y reconoció su coautoría en el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda, recibiendo una condena de 6 años y 8 meses de prisión efectiva.

El hecho: asalto, fuga y choque frontal contra la policía

Según la reconstrucción expuesta por la fiscal del caso, Jessica González, el hecho ocurrió el martes 28 de abril a las 10:23 de la mañana. Los dos condenados, junto a otros dos cómplices que aún no han sido identificados, violentaron el portón de ingreso y la puerta principal de una vivienda ubicada en la calle Los Sauces al 1700.

Una vez dentro de la propiedad, sustrajeron dos cajas fuertes. Cargaron una de ellas en la caja de una camioneta Fiat Strada —que registraba un pedido de secuestro activo por robo en la ciudad de Neuquén—, mientras que la segunda caja fuerte quedó tirada en el patio tras la presurosa maniobra. Del inmueble también se apoderaron de una campera, un reloj, una mochila y lentes de sol.

La alarma y el aviso oportuno derivaron en un despliegue cerrojo coordinado por el personal de la Subcomisaría 67° de Stefenelli, la Comisaría 3° y la Comisaría 48° de Mosconi. Durante la persecución, el vehículo de los asaltantes impactó de frente contra un móvil policial que intentaba cortarles el paso.

Tras la colisión uno de los imputados intentó escapar a pie internándose en la zona de chacras, pero fue interceptado y reducido a los pocos metros. El segundo sospechoso quedó aprehendido en el lugar del accidente con lesiones considerables producto del impacto. Al intentar descender del rodado siniestrado, se le cayó al suelo una pistola semiautomática marca Glock, la cual posteriormente las pericias armeras determinaron que estaba apta para el disparo y clasificada como arma de guerra de uso civil condicional.

El entramado probatorio y la falsa identidad

La fiscalía sustentó el acuerdo en un voluminoso conjunto de pruebas recopiladas durante la etapa preparatoria.

Uno de los detenidos intentó engañar a los investigadores proporcionando un nombre falso. El informe papiloscópico del Gabinete de Criminalística confirmó su verdadera identidad mediante el cotejo de huellas digitales.

También se incorporaron los registros de cámaras de seguridad analizados por el Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ), informes médicos del Cuerpo de Investigación Forense sobre el estado de salud de los detenidos, y el peritaje balístico sobre la pistola Glock.

En el proceso se presentaron actas de procedimiento de las tres unidades policiales intervinientes, registros fotográficos del lugar del hecho, la constatación de la denuncia del robo de la camioneta Strada en Neuquén y la entrega formal de los bienes recuperados a la persona damnificada.

Con el aval de la defensora penal pública Flavia Rojas y la querella, el caso quedó cerrado de manera definitiva con el traslado inmediato de los condenados a los establecimientos penitenciarios correspondientes.