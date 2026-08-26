El conductor que iba de Villa La Angostura hacia Bariloche, cruzó de carril y causó dos muertes irá a juicio

Un hombre irá a juicio oral acusado de provocar el violento choque sobre la Ruta Nacional 40 en el que murieron Nicolás Echeveste y su hijo Samuel. La decisión se adoptó a pedido del fiscal del caso, Hernán Scordo, tras la finalización de la audiencia de control de acusación y prueba realizada en dos etapas.

Durante la audiencia —cuyo tramo inicial se concretó el pasado 6 de agosto y concluyó este lunes—, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ratificó los cargos formulados contra el conductor. Con el aval de las querellas particulares que representan a las familias de las víctimas, la fiscalía atribuye la autoría del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas, todo ello enmarcado en la conducción imprudente de un vehículo automotor.

Debido a que la pretensión punitiva supera los tres años de prisión y no excede los 15, la resolución del caso estará a cargo de un tribunal colegiado compuesto por tres jueces.

Invadió el carril contrario

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal Scordo, el hecho ocurrió el 15 de mayo de 2025, alrededor de las 19. El acusado circulaba a bordo de una camioneta RAM en sentido Villa La Angostura–San Carlos de Bariloche cuando realizó una maniobra imprudente, invadió el carril opuesto e impactó de frente contra un Renault Logan que viajaba en dirección contraria.

A raíz del choque, dos de los ocupantes del automóvil fallecieron en el acto, mientras que otras dos personas sufrieron heridas de gravedad. La mecánica del impacto quedó demostrada mediante una pericia accidentológica elaborada por la Gendarmería Nacional.

Rechazo al sobreseimiento y debate por la prueba

En el desarrollo de las jornadas judiciales, la fiscalía se opuso firmemente a diversos planteos de la defensa del imputado. Durante la sesión del 6 de agosto, Scordo rechazó un intento de la contraparte para suspender el proceso a prueba (probation).

Posteriormente, el fiscal objetó parte del material probatorio presentado por la defensa, argumentando la falta de pertinencia de incorporar detalles sobre las actividades previas del acusado, su itinerario de viaje y las actuaciones por un teléfono celular extraviado en medio de la investigación. A criterio de la fiscalía, esos elementos no aportaban información sustancial sobre la responsabilidad penal o la dinámica del choque.

Sin embargo, el juez de garantías Maximiliano Bagnat entendió que dichos elementos guardan relación con la teoría del caso formulada por la defensa y autorizó su producción para el debate oral. En contraposición, y haciendo lugar al reclamo fiscal, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por los abogados del imputado, dejando el camino despejado para el inicio del juzgamiento.