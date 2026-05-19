Confirman que Manuel Adorni se reunió con empresarios durante el viaje investigado a Punta del Este

El viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de carnaval volvió a resonar luego de que el empresario uruguayo Rolando Rozenblum confirmara que organizó una reunión entre el funcionario y hombres de negocios en la Trump Tower de la ciudad balnearia.

Según publicó La Nación, Rozenblum aseguró que el encuentro existió y que fue realizado en su casa, aunque negó que se haya tratado de una cena paga. “Fue una cena de camaradería con familiares, empresarios y amigos”, afirmó.

La reunión en Punta del Este que complica la explicación oficial

Rozenblum sostuvo que la reunión fue organizada junto al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, y que el funcionario habló durante “unos 40 minutos” antes de responder preguntas de los asistentes.

El empresario dijo que el encuentro tuvo lugar en la Trump Tower de Punta del Este y rechazó la versión sobre el supuesto cobro de US$1000 para participar de la cena.

El funcionario además es investigado por enriquecimiento ilícito. Foto: gentileza.

“Yo no cobre nada. Pagué la cena. Nunca voy a cobrar una cena en mi casa”, declaró Rozenblum, que además es CEO del Internacional College Punta del Este y referente de la Comunidad Israelita local.

La reunión ocurrió durante el mismo viaje que investiga la Justicia luego de la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. El funcionario había definido aquella estadía como un viaje “estrictamente personal”.

Qué dijo el empresario uruguayo que recibió a Manuel Adorni

Rozenblum explicó que decidió invitar a Adorni luego de enterarse de su presencia en el balneario uruguayo. “Me enteré de que venía Adorni y me pareció que era bueno invitarlo”, señaló.

El empresario también contó que buscaban escuchar la visión del funcionario argentino sobre la situación nacional y el vínculo entre Argentina y Uruguay. Según relató, en la reunión se habló sobre el “impacto de las elecciones de Argentina en Uruguay”.

Rozenblum indicó además que durante la cena realizó “una explicación, como concejal, para explicar la naturaleza de Punta del Este y su dependencia de los argentinos”. La Trump Tower mencionada en el encuentro es el complejo iniciado por la familia del presidente estadounidense Donald Trump en Playa Brava. El desarrollo fue impulsado por Rozenblum tras la paralización de las obras.

Las contradicciones sobre el viaje y los vuelos privados

De acuerdo con la información publicada por La Nación, una factura de US$4830 por el vuelo de ida figura a nombre de la productora de Grandio. El regreso formó parte de un paquete de vuelos revendidos posteriormente al entorno del funcionario.

Grandio dio distintas versiones sobre quién pagó el traslado. Primero afirmó que Adorni había abonado el viaje, luego sostuvo que compartieron gastos y más tarde aseguró que el funcionario “lo pagó él con plata del Estado”.

Hasta el momento, ni Adorni ni Grandio exhibieron documentación pública que confirme que el jefe de Gabinete afrontó personalmente el costo de los vuelos privados hacia Uruguay.

El fiscal Gerardo Pollicita analiza distintos movimientos económicos y gastos atribuidos al funcionario nacional para determinar si corresponde avanzar con medidas vinculadas a su patrimonio.

La investigación incluye más de US$400.000 detectados por los investigadores. Entre los gastos revisados aparecen viajes, traslados y otros consumos vinculados a la actividad personal del funcionario.