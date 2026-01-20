Consejo de Magistratura en 2025: diez sesiones, 22 designaciones y una destitución

La sesión del Consejo de la Magistratura de este miércoles en Cipolletti.

Durante el año 2025, el Consejo de la Magistratura de Río Negro concretó 10 sesiones ordinarias presenciales en las que se trataron expedientes vinculados a designaciones, distribuidas en las cuatro Circunscripciones Judiciales: una correspondiente a la Primera, tres a la Segunda, tres a la Tercera y tres a la Cuarta Circunscripción Judicial.



En materia disciplinaria, durante el año el área específica avanzó en 48 nuevos legajos y el Consejo dio tratamiento a 63 expedientes disciplinarios vinculados al desempeño de magistrados, magistradas y funcionarios judiciales.



En ese marco, se dispuso la instrucción de cuatro sumarios y se llevó adelante un jury de enjuiciamiento contra un magistrado, el camarista de Viedma Gustavo Guerra Labayén, que concluyó con su destitución.



El otro expediente que lleva adelante el Consejo de la Magistratura en los últimos meses es el de la fiscal Betiana Cendón de Bariloche, que fue acusada de violencia y acoso laboral por otros fiscales y empleados judiciales.



Por otra parte, en 2026 se realizaron 33 llamados a concursos públicos, de oposición y antecedentes, convocados durante el año 2025, de los cuales 13 correspondieron al ámbito jurisdiccional y 20 al Ministerio Público.



A su vez, se registraron cinco concursos convocados en 2024 cuyo cierre de inscripciones se produjo en el transcurso de 2025; de ese total, dos ya finalizaron. Como resultado de los procesos desarrollados, al 16 de diciembre de 2025 se concretaron 22 designaciones: entre cargos jurisdiccionales y en el Ministerio Público.



En cuanto a los concursos declarados desiertos, el Consejo resolvió tres procesos sin cobertura. Uno de ellos correspondió al ámbito jurisdiccional y fue resuelto en sesión ordinaria, mientras que los dos restantes, del Ministerio Público, fueron declarados desiertos mediante providencia por carecer de postulantes para continuar con el proceso de selección.



Al cierre de este período, el Consejo de la Magistratura mantiene 38 concursos en trámite, de los cuales 11 correspondían al ámbito jurisdiccional y 27 al Ministerio Público.



Los datos fueron expuestos por la presidenta del Consejo de la Magistratura y vocal del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, durante la última sesión ordinaria del año del organismo.



La presidenta realizó un balance de la actividad desarrollada a lo largo de 2025 en las distintas Circunscripciones Judiciales y destacó el trabajo llevado adelante por consejeras y consejeros.

El órgano interpoderes se integra con la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General y la presidencia de la Cámara o Tribunal del fuero o circunscripción judicial que corresponda al asunto en tratamiento. También lo conforman tres representantes de la Legislatura y tres de los colegios de abogacía de la circunscripción respectiva.



La presidencia del Superior Tribunal de Justicia convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate. El Procurador General integra el cuerpo cuando se trata de concursos para cubrir cargos o juzgamientos de integrantes del Ministerio Público.