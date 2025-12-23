El Consejo de la Magistratura rechazó un nuevo pedido de suspensión a la fiscal jefa de Bariloche

El Consejo de la Magistratura está presidido por la jueza del STJ, Cecilia Criado. Se volvió a rechazar la suspensión de la fiscal Cendón. Archivo

La fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón continuará en el ejercicio del cargo, al menos por ahora, mientras avanza el sumario en su contra por maltrato laboral, luego de que el Consejo de la Magistratura reunido el lunes en esta ciudad evaluara y rechazara por segunda vez un pedido de suspensión impulsado por los denunciantes.

Cendón enfrenta una investigación por violencia y acoso laboral, a partir de una acusación presentada en septiembre pasado por seis agentes judiciales, entre los que hay fiscales, defensores y otros funcionarios.

El Consejo, bajo la presidencia de la jueza del STJ Cecilia Criado, resolvió por unanimidad el rechazo de la suspensión de Cendón, como ya lo había hecho a comienzos de noviembre, cuando formalizó la apertura del sumario y designó como instructor al legislador de PRO Juan Murillo Ongaro.

Después de esa fecha los denunciantes, con el patrocinio de la abogada Carla Orticelli, presentaron una “ampliación” de las imputaciones con nuevos hechos de “injerencia funcional y amedrentamiento”, atribuidas a la fiscal. Pidieron otra vez la suspensión porque -según señalaron- la continuidad de Cendón en sus funciones era incompatible con la investigación.

Alegaron la contradicción entre la conducta seguida por el Consejo de la Magistratura en este caso y la que adoptó con los exjueces Erika Fontela y Gustavo Guerra Labayén, también sumariados por diversas inconductas, quienes fueron suspendidos durante el proceso.

Voto unánime para rechazar la suspensión de Cendón

El Consejo volvió a desestimar el apartamiento de la fiscal jefe de Bariloche sin ninguna disidencia, según informó el Poder Judicial. El comunicado señaló también que Murillo Ongaro dejó abierta la posibilidad de promover la suspensión de la fiscal a futuro, “en función de la prueba incorporada en el marco del sumario”.

Según la regulación vigente, el plazo para completar el sumario es de 90 días hábiles, pero estuvo interrumpido durante casi un mes, hasta la reunión del Consejo realizada ayer.

Según dijo Ongaro, el dictamen final no se produciría antes de abril próximo, pero la fecha no es estricta y la incorporación de nuevas pruebas lo habilita a solicitar prórrogas.

“No hubo fundamentos de la decisión”

La abogada de los denunciantes Carla Orticelli se quejó de que “una vez más” la suspensión de Cendón fue rechazada “sin exponer ninguna fundamentación”. En el Consejo hay representantes del Colegio de Abogados de Bariloche y legisladores de distintos bloques, además de la jueza Criado y del procurador general Jorge Crespo, pero nadie detalló las razones de la decisión, dijo la letrada.

“Es muy llamativo que no aludan a los hechos”, afirmó. Dijo que en ninguna de las tres reuniones del Consejo realizadas desde septiembre hasta hoy en las que se evaluó el caso Cendón hubo una exposición pormenorizada de la acusación, “una explicación, una síntesis de lo que tratan las presentaciones, como corresponde en cualquier proceso”, sostuvo Orticelli.

Observó que este lunes “ni siquiera fueron mencionados los nuevos hechos, entonces mal pueden determinar si corresponde o no la suspensión, y por qué no cambiaron las condiciones”.

Su cuestionamiento, en definitiva, es que el Consejo de la Magistratura “no expone un fundamento de por qué resuelve como resuelve”. Y atribuyó esa falencia a la legislación que rige las investigaciones disciplinarias de jueces y funcionarios, a la que calificó de “confusa y contradictoria”.

Para la abogada resulta grave que “no haya una descripción pública de los hechos, dado que las sesiones son públicas y hay un derecho de la comunidad a saber”. Insistió en que los motivos para mantener a Cendón en su cargo no quedaron claros y consideró que “la arbitrariedad del Consejo es manifiesta”.