Crece el círculo de acreedoras de Manuel Adorni: sin secreto fiscal, quiénes son las seis mujeres que le prestaron dinero

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entró en una fase de máxima apertura judicial. En las últimas horas, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca transparentar una red de deudas privadas que el funcionario utilizó para adquirir tres propiedades en tiempo récord.

La resolución no solo afecta a los bienes personales del matrimonio, sino también a su empresa, AS Innovación Profesional (MasBe). Sin embargo, el dato central de la medida es el avance sobre el «círculo de confianza» del funcionario: la Justicia también levantó el secreto fiscal de seis mujeres que aparecen como las financistas del ascenso patrimonial de Adorni.

El mapa de las acreedoras de Manuel Adorni bajo la lupa

La Justicia busca determinar si estas seis mujeres tenían la solvencia necesaria para prestar cientos de miles de dólares o si actuaron como «pantalla». Las identificadas en el expediente son:

Silvia Pais y Norma Zuccolo: se sumaron recientemente al listado de acreedoras bajo investigación. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo: las jubiladas que le financiaron el 87% de su piso en Caballito (US$ 200.000) a tasa cero. Graciela Molina y Victoria Cancio: madre e hija, integrantes de la Policía Federal, que le prestaron US$ 100.000 para la compra en el country.

La confesión de la escribana y el nexo policial

La decisión de Lijo se dio tras la declaración testimonial de la escribana de confianza de Adorni, Adriana Nechevenko. En un testimonio que complicó la situación del funcionario, la profesional admitió que ella misma fue quien le presentó a la comisario retirada Graciela Molina y a su hija para que le prestaran 100.000 dólares con una tasa del 11% anual.

Ese dinero tuvo un destino inmediato: se utilizó el 15 de noviembre de 2024 para comprar la casa en el exclusivo club de campo Indio Cuá. Según Nechevenko, Adorni paga los intereses regularmente y ella confía plenamente en su solvencia, aunque reconoció que no pidió informes sobre el origen de los fondos porque lo conoce «hace 25 años».

¿Cómo compró Manuel Adorni su casa? las tres claves de la escribana

Según la declaración de Nechevenko en sede judicial y sus posteriores precisiones en Infobae y Noticias Argentinas, la operación de la calle Miró se dio bajo estas condiciones: