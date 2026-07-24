Crimen del taxista en Allen: Ordenan la detención del segundo sospechoso, quien se encuentra internado tras ser baleado

La investigación por el brutal robo y posterior homicidio del taxista Ricardo Marín, ocurrido el pasado 10 de julio en Allen, sumó un capítulo clave. En una audiencia de medidas cautelares celebrada en los tribunales de Roca, la Justicia ordenó la detención formal del segundo sospechoso del crimen, quien actualmente se encuentra internado bajo estado reservado tras haber sido víctima de un ataque con armas de fuego.

El imputado permanece alojado en el hospital de Roca con una grave lesión pulmonar producto de los disparos recibidos durante la madrugada de ayer en un hecho delictivo que es materia de investigación.

Debido a su cuadro de salud, la formulación de cargos se postergó hasta que su evolución médica lo permita. La fiscalía identificó al hombre como el acompañante de la mujer a la que ya se le formularon cargos por coautoría y a quien se le dictó la prisión preventiva.

Nuevas pruebas clave

Si bien a los dos días del hallazgo del cuerpo de Marín el juez de garantías había rechazado el pedido de detención inicial por falta de indicios directos, la Fiscalía sostuvo que hoy cuenta con «nuevos elementos probatorios de peso para reiterar la acusación».

Entre la gran cantidad de evidencia reunida por las unidades periciales del Ministerio Público y la Policía de Río Negro, se destacan el informe de la División Judicial de Investigaciones, el análisis de cámaras de seguridad que registran a ambos sospechosos dirigiéndose a la vivienda del taxista y regresando en dirección contraria pocos minutos después.

El hallazgo de prendas de vestir presuntamente utilizadas en el crimen y de objetos sustraídos a la víctima —particularmente su documentación— que habían sido descartados durante la huida.

A este panorama se suma que el sospechoso habría incumplido las medidas cautelares que se le habían impuesto originalmente al verse involucrado en el tiroteo de la víspera.

Custodia policial y plazos judiciales

Frente a estos avances, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permanezca bajo detención formal y con estricta custodia policial dentro del nosocomio. La defensora oficial en turno no opuso objeciones al requerimiento, argumentando que la condición de salud del paciente le impidió entrevistarse con él para conocer su versión o los motivos del presunto incumplimiento de las restricciones previas.

Resolución Judicial

La jueza interviniente hizo lugar al planteo y ordenó mantener al sospechoso privado de su libertad en el centro médico por un plazo máximo de diez días, período en el cual se espera que esté en condiciones de afrontar la audiencia de formulación de cargos.

Por su parte, la Fiscalía asumió el compromiso ante el tribunal de requerir informes diarios sobre la evolución clínica del paciente para activar los plazos procesales apenas reciba el alta médica.