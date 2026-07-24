Río Negro presentó el Circuito de Exposiciones Rurales 2026 en la provincia, en el marco de Palermo 2026

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el Gobierno de Río Negro y la Federación de Sociedades Rurales presentaron el Circuito de Exposiciones Rurales 2026, una agenda que volverá a reunir a productores, cabañeros y entidades rurales de toda la provincia durante septiembre y octubre. El lanzamiento también sirvió para poner en valor el crecimiento que viene mostrando la ganadería rionegrina, tanto por los resultados productivos alcanzados como por el reconocimiento obtenido por las cabañas provinciales en la principal muestra ganadera del país.

El calendario comenzará del 4 al 6 de septiembre en Río Colorado; continuará del 11 al 13 en Viedma, donde se realizará la Exposición Nacional Patagónica Angus; seguirá del 18 al 20 en General Conesa, sede de la Exposición Nacional Patagónica Hereford; luego llegará a Choele Choel, del 25 al 27 de septiembre, y concluirá del 2 al 4 de octubre en Paso Córdoba, con la Exposición Rural del Alto Valle.

Durante la presentación, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que el desarrollo de la actividad responde a un trabajo sostenido entre el sector público y los productores. «Nuestro desafío siempre fue acompañar al productor, no poner trabas y generar las condiciones para que pueda crecer. Sabíamos que, con la calidad, el compromiso y la pasión que tienen nuestros ganaderos, los resultados iban a llegar», afirmó.

La reunión de productores y autoridades ganaderas de la Provincia con funcionarios de Río Negro se celebró en el ámbito de la Expo de Palermo 2026.



El mandatario remarcó que el Plan Ganadero Bovino permitió transformar el perfil productivo de la provincia. En los últimos 15 años, el stock bovino pasó de 400.000 a 700.000 cabezas, mejoró la eficiencia reproductiva, aumentó la faena local y se consolidó el desarrollo de cabañas con genética adaptada a las condiciones de la Patagonia. Además, adelantó que una nueva etapa de crecimiento estará vinculada a proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a ampliar las áreas bajo riego e integrar agricultura y ganadería.

«Cuando una cabaña rionegrina obtiene un premio no solo se reconoce el trabajo de una familia, sino el recorrido que hizo toda la ganadería provincial. Detrás de esos animales hay años de inversión, incorporación de genética, asistencia técnica y productores que nunca dejaron de crecer». Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el trabajo realizado por las cabañas rionegrinas y el valor de los reconocimientos obtenidos en Palermo. «Cuando una cabaña rionegrina obtiene un premio no solo se reconoce el trabajo de una familia, sino el recorrido que hizo toda la ganadería provincial. Detrás de esos animales hay años de inversión, incorporación de genética, asistencia técnica y productores que nunca dejaron de crecer», expresó.

Exposición Rural de Palermo: Juan Manuel Sosa, de la Cabaña La Cantera; Alberto Weretilneck, Gobernador de Río Negro y Julián Lavayén, de Cabaña La Laguna. Foto: Enrique García Medina.



Tras la conferencia de prensa, las autoridades mantuvieron un encuentro con representantes de las sociedades rurales de la provincia para analizar los desafíos de la próxima temporada y la organización del circuito de exposiciones. Posteriormente recorrieron los corrales de Palermo, donde felicitaron a las cabañas rionegrinas distinguidas durante la muestra, entre ellas La Laguna, de Julián Lavayén; La Cantera, de la familia Sosa; y La Txapela, de Patagones, con fuerte presencia productiva en el Valle de Viedma.

«Nuestro desafío siempre fue acompañar al productor, no poner trabas y generar las condiciones para que pueda crecer. Sabíamos que, con la calidad, el compromiso y la pasión que tienen nuestros ganaderos, los resultados iban a llegar». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Participaron el gobernador Alberto Weretilneck; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi; el vicepresidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Pablo Castillo; el presidente de la Sociedad Rural de General Roca, Baldomero Bassi; el presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Juan Segatori junto a Lorena Sarasola; el representante de la Sociedad Rural de Bariloche, Andrés Saint Antonin; y Juan Manuel Sosa, en representación de la Sociedad Rural de Viedma.

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