Crimen en Zapala: imputaron por homicidio agravado a tres hombres tras un violento ataque en plena calle

La justicia de Zapala dio un paso clave en la investigación del brutal asesinato ocurrido este domingo. La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto a la asistente letrada Claudia Brazzola y el asistente Guillermo Rodríguez, formularon cargos contra tres sujetos acusados de atacar y matar a un hombre utilizando un cuchillo tipo carnicero.

Los imputados, identificados bajo las siglas A.D.V., B.O.V. y M.A.M., enfrentan una gravísima calificación legal que podría derivar en prisión perpetua.

Una persecución mortal y más de 20 puñaladas

El trágico episodio tuvo lugar el pasado 5 de abril, aproximadamente a las 12:40 horas, en la calle Liniers al 1800. Según el relato fiscal, los tres acusados actuaron de manera conjunta para emboscar a la víctima.

Tras una breve persecución, los agresores lograron reducir al hombre y le propinaron una feroz golpiza combinada con ataques de arma blanca. La autopsia reveló la saña del hecho: el cuerpo presentaba entre 22 y 25 heridas cortantes. La causa del deceso fue un hemoneumotórax, provocado por una lesión penetrante en la zona del tórax.

El intento de fuga de los sospechosos fue frustrado de inmediato por un efectivo policial que se encontraba en las inmediaciones y logró demorarlos en el lugar.

La calificación: premeditación y alevosía

Para el Ministerio Público Fiscal, no se trató de una pelea casual, sino de un plan ejecutado con ventaja. Por este motivo, el hecho fue calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía (aprovecharse de la indefensión de la víctima).

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se destacan múltiples testimonios de testigos presenciales, el informe forense y el secuestro del cuchillo tipo carnicero utilizado en el crimen.

Prisión domiciliaria por falta de cupos carcelarios

Un punto que generó especial atención durante la audiencia fue la medida cautelar. A pesar de la gravedad del delito, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria por el plazo de tres meses.

Esta decisión se fundamentó en la imposibilidad de requerir prisión preventiva efectiva debido a la falta de cupos en las unidades de detención de la provincia. No obstante, se remarcó la necesidad de mantener a los acusados bajo vigilancia para resguardar a los testigos y evitar que entorpezcan el avance de la causa.

Decisión del Juez

El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que los tres imputados permanezcan bajo arresto domiciliario. Para garantizar el cumplimiento de la medida, dispuso el uso de tobilleras electrónicas y rondines policiales sorpresivos.

La investigación continuará durante los próximos meses para recolectar pruebas adicionales antes de elevar la causa a juicio.