Mataron a un hombre en Zapala: una pelea terminó en un homicidio y hay tres detenidos

El crimen ocurrió en el barrio Antena de Zapala, donde la Policía realizó pericias y detuvo a tres sospechosos. Foto Centenario Noticias.

Un homicidio ocurrido en la ciudad de Zapala conmociona a la comunidad luego de que un hombre fuera asesinado tras un enfrentamiento que incluyó armas blancas en el barrio Antena. El hecho se produjo este domingo alrededor de las 12:30, en medio de una discusión que derivó en una agresión física y el posterior ataque con un cuchillo que terminó con la vida de la víctima.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo a la información preliminar, la víctima fue identificada como Emanuel Alexander Cárdenas Mena.

Según la reconstrucción inicial, el hombre mantuvo una discusión con un grupo de tres personas, con una de las cuales tendría conflictos previos. En ese contexto, fue golpeado y luego herido con armas blancas.

Las lesiones sufridas resultaron fatales, lo que motivó el inicio de una investigación por homicidio.

Tres detenidos y avance de la causa

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto a la asistente letrada Claudia Brazzola, dispuso la detención de tres hombres de entre 26 y 35 años, quienes son sospechosos de haber participado en el hecho.

Los detenidos permanecerán bajo custodia al menos durante 24 horas, mientras se avanza en la recolección de pruebas que permitan determinar el grado de participación de cada uno.

Uno de los sospechosos está internado, detenido en el hospital, pero vivo y fuera de peligro.

Pericias y autopsia clave

Entre las primeras medidas, la fiscalía ordenó la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad Judicial de Neuquén, cuyos resultados preliminares se esperan en las próximas horas.

Además, en el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística de la Policía provincial, que realizó pericias para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del ataque.

Testimonios y reconstrucción

La investigación también incluye la toma de testimonios a personas que presenciaron el episodio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Los datos recolectados permitirán establecer con mayor precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y el rol de cada uno de los involucrados.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa inicial y no se descartan nuevas medidas en función de los resultados de las pericias.