Susto en la cumbre del cerro Otto: un incendio obligó a cerrar el teleférico

Un principio de incendio se produjo en la confitería giratoria en la cumbre del cerro Otto, a 1400 metros de altura, esta mañana. Cuatro dotaciones de bomberos lograron extinguir el fuego al mediodía aunque el servicio de ascenso en el teleférico fue interrumpido.

“El problema se ocasionó en una caldera de gasoil que aparentemente perdió combustible y provocó el fuego. Lo detectó un empleado que está a cargo de la confitería. Dio aviso de inmediato”, explicó Jorge Olguín, presidente de la Fundación Sara María Furman.

Aclaró que el incidente se produjo minutos antes de la apertura del medio de elevación, de modo que no había turistas ni visitantes en el sector. “Solo debimos evacuar al personal de la confitería y de la empresa. Como uno de los empleados es bombero voluntario facilitó el trabajo inicial”, planteó.

A las 12.30 del mediodía, Olguín aseguró que el fuego se extinguió por completo gracias al trabajo de las cuatro dotaciones de bomberos (dos de Melipal, una de Villa Los Coihues y una de Catedral) que accedieron al lugar por el camino de tierra desde el kilómetro 1 de la avenida Pioneros -que se encuentra transitable-.

El único sector que resultó afectado fue la sala donde se encontraba la caldera -había otras dos- y a través del peritaje, se conocerán las causas del siniestro. “Aparentemente fue una pérdida de gasoil y esto generó mucha emanación de humo. Es la primera vez que sucede”, manifestó.

Ante el principio de incendio, las autoridades del teleférico decidieron adelantar el cierre semestral del predio que por lo general, se realiza en noviembre. “lo adelantamos una semana y a la vez, adelantaremos la apertura para la última semana de noviembre”, manifestó.