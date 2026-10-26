Telekino: no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo se acumula para el próximo sorteo

Durante la tarde del domingo 25 de octubre 2026, el sorteo número 2451 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, no registró tarjetas que completaran el pleno de los 15 aciertos, provocando que el pozo principal continúe engrosándose de cara al cambio de calendario.

En contrapartida, las extracciones oficiales de Telekino beneficiaron de forma directa a 22 apostadores en distintos puntos del país, quienes alcanzaron 14 aciertos y percibieron más de $601.000 cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 25 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2451, determinó las siguientes combinaciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino (15 aciertos) 03 – 04 – 08 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 Vacante Acumula pozo millonario Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 22 $601.918 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar?

El tradicional juego poceado regresará a la grilla televisiva el próximo domingo 1 de noviembre 2026, iniciando el nuevo mes con su transmisión oficial en directo a partir de las 16:30 a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, teniendo presente que cada billete participa en simultáneo por el pozo acumulado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.