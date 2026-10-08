Declaran culpable a un experiodista de Cipolletti por abuso sexual agravado contra un menor de edad

En una jornada decisiva para los tribunales de Cipolletti, el juicio oral contra un conocido experiodista de concluyó hoy con un veredicto condenatorio. El tribunal resolvió declarar a Hugo Jara responsable penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda de hecho sobre la víctima.

El fallo fue dictado por el tribunal colegiado integrado por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Julio Sueldo y Marcelo Gómez. Con la emisión del veredicto, los magistrados dieron por cerrada la etapa de debate en la que escucharon las alegaciones de la Fiscalía, la defensa particular del imputado y la Defensoría de Menores.

El proceso judicial tuvo su origen en una investigación iniciada en el año 2023, la cual se mantuvo bajo un estricto hermetismo. Debido a la naturaleza de los hechos y para resguardar la identidad e intimidad del menor de edad involucrado, las audiencias se desarrollaron a puertas cerradas sin acceso al público.

El caso tomó un fuerte estado público a mediados de 2023 tras un tenso episodio ocurrido en las instalaciones de una reconocida emisora radial de Cipolletti. En aquella oportunidad, el padre del menor irrumpió en el edificio en medio de una situación de gran alteración vinculada directamente con la denuncia contra el comunicador.

El imputado, Hugo Jara, es una figura conocida en la región por haber desarrollado durante años tareas como periodista y cronista de exteriores en la ciudad. Pese al impacto inicial del caso, la causa penal continuó su curso formal y avanzó de forma decisiva en febrero de 2024, cuando la Justicia le formuló cargos formalmente.

A lo largo de la etapa de instrucción, la acusación reunió diversos elementos de convicción para sostener la imputación. Entre las pruebas fundamentales se destacó la declaración de la víctima vertida a través de la Cámara Gesell, la cual resultó clave para reconstruir lo sucedido.

Según la hipótesis de la fiscalía, los abusos denunciados no se trataron de un hecho aislado, sino que se habrían producido de manera reiterada durante distintos períodos. Además, las pesquisas determinaron la existencia de un vínculo familiar y una relación de guarda entre el acusado y el menor.

Tras ser imputado a principios de 2024, Jara transitó el resto de la investigación penal en libertad. Posteriormente, el expediente superó la instancia de control de acusación realizada en noviembre del año pasado, etapa en la que se fijaron los hechos y las pruebas que finalmente se ventilaron durante el juicio oral.

En el debate, la acusación pública estuvo representada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal del caso Rocío Guiñazú. Por su parte, la defensa particular del condenado estuvo a cargo del abogado Leonel Herrera Montovio, mientras que en representación de los derechos del menor intervino la defensora de Menores Alicia Merino.

Durante las jornadas a puerta cerrada, el tribunal escuchó el testimonio de numerosos testigos y analizó un nutrido cuerpo de pruebas documentales y periciales. Cada uno de estos elementos fue rigurosamente ponderado por los jueces al momento de emitir la declaración de culpabilidad.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual de un menor, las autoridades mantuvieron la reserva de las actuaciones para evitar la difusión de datos que permitan identificar a la víctima. Con la determinación de la responsabilidad penal de Jara, el proceso avanzará ahora hacia la audiencia de cesura, donde se debatirá la pena que deberá cumplir el comunicador.