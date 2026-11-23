Este martes 24 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma los depósitos en cuenta bancaria para cuatro grupos específicos de titulares: los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, junto con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).

De acuerdo con el calendario oficial estipulado por ANSES, mediante la Resolución 304/2026, y el cronograma vigente publicado en su plataforma digital Mi ANSES, todas las transferencias de la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los titulares.

Calendario ANSES de este martes 24 de noviembre 2026: prestaciones y terminaciones de DNI

Las acreditaciones, previstas por el organismo previsional, para esta primera jornada hábil de la semana corta se ordenan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo : se inicia el primer tramo de pagos del mes para los titulares cuyos documentos finalizan en 0 y 1 (segmento que abarca prestaciones desde los $514.158,47 hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin acceso al bono extraordinario de $70.000).

: se inicia el primer tramo de pagos del mes para los titulares cuyos documentos finalizan en 0 y 1 (segmento que abarca prestaciones desde los $514.158,47 hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin acceso al bono extraordinario de $70.000). Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : perciben la prestación mensual correspondiente a noviembre los beneficiarios con documento terminado en 8.

: perciben la prestación mensual correspondiente a noviembre los beneficiarios con documento terminado en 8. Asignación por Embarazo (AUE): reciben el depósito bancario las titulares cuyo documento finaliza en 8 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre 2026).

ANSES: cuánto cobran las prestaciones que se pagan este martes 24 de noviembre 2026

ANSES: prestación liquidada (24/11/2026) Terminación de DNI Haber / Monto bruto (1,93%) Adicionales / Retenciones Importe neto de bolsillo Jubilaciones superiores al mínimo 0 y 1 Hasta $2.988.765,82 Sin bono extraordinario Según escala y aporte PAMI AUH y Asignación por Embarazo (General) 8 $159.611,00 Alimentar / Leche ($60.203) $127.688,80

(80% directo por hijo) AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia) 8 $207.494,30 Alimentar / Leche ($60.203) $165.995,44

(80% directo por hijo) Asignación Familiar por Hijo (SUAF) 8 Escala según ingreso familiar Sin bono adicional Hasta $79.816,00

(Tramo 1)

Cómo sigue el cronograma ANSES esta semana y qué se acredita en el recibo digital de Mi ANSES

Tras la reanudación de este martes, el organismo previsional completará las liquidaciones de noviembre 2026 durante los próximos cuatro días hábiles: