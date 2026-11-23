ANSES martes 24 de noviembre 2026: quiénes cobran según el DNI y cuáles son los montos
Tras el fin de semana largo por el feriado nacional, ANSES reactiva este martes 24 de noviembre 2026 su calendario de pagos con aumento del 1,93%. Conocé qué terminaciones de DNI cobran jubilaciones superiores al mínimo, AUH, SUAF y Embarazo.
Este martes 24 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma los depósitos en cuenta bancaria para cuatro grupos específicos de titulares: los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, junto con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).
De acuerdo con el calendario oficial estipulado por ANSES, mediante la Resolución 304/2026, y el cronograma vigente publicado en su plataforma digital Mi ANSES, todas las transferencias de la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los titulares.
Calendario ANSES de este martes 24 de noviembre 2026: prestaciones y terminaciones de DNI
Las acreditaciones, previstas por el organismo previsional, para esta primera jornada hábil de la semana corta se ordenan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: se inicia el primer tramo de pagos del mes para los titulares cuyos documentos finalizan en 0 y 1 (segmento que abarca prestaciones desde los $514.158,47 hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin acceso al bono extraordinario de $70.000).
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): perciben la prestación mensual correspondiente a noviembre los beneficiarios con documento terminado en 8.
- Asignación por Embarazo (AUE): reciben el depósito bancario las titulares cuyo documento finaliza en 8 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre 2026).
ANSES: cuánto cobran las prestaciones que se pagan este martes 24 de noviembre 2026
|ANSES: prestación liquidada (24/11/2026)
|Terminación de DNI
|Haber / Monto bruto (1,93%)
|Adicionales / Retenciones
|Importe neto de bolsillo
|Jubilaciones superiores al mínimo
|0 y 1
|Hasta $2.988.765,82
|Sin bono extraordinario
|Según escala y aporte PAMI
|AUH y Asignación por Embarazo (General)
|8
|$159.611,00
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$127.688,80
(80% directo por hijo)
|AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia)
|8
|$207.494,30
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$165.995,44
(80% directo por hijo)
|Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
|8
|Escala según ingreso familiar
|Sin bono adicional
|Hasta $79.816,00
(Tramo 1)
Cómo sigue el cronograma ANSES esta semana y qué se acredita en el recibo digital de Mi ANSES
Tras la reanudación de este martes, el organismo previsional completará las liquidaciones de noviembre 2026 durante los próximos cuatro días hábiles:
- Miércoles 25 de noviembre 2026: cobran las jubilaciones y pensiones superiores al mínimo con DNI terminado en 2 y 3, concluye el cronograma mensual de AUH, SUAF y Embarazo con los documentos finalizados en 9, y comienza el pago de la Prestación por Desempleo para terminaciones 0 y 1.
- Del jueves 26 al lunes 30 de noviembre 2026: continúan las acreditaciones de haberes superiores al mínimo (jueves 26 para DNI 4 y 5, viernes 27 para DNI 6 y 7, y lunes 30 para DNI 8 y 9) junto con los tramos restantes de Desempleo.
- Verificación en línea del comprobante: ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES (vía web o aplicación móvil), los beneficiarios pueden consultar el detalle exacto de su recibo, corroborando en el caso de AUH y Embarazo la acreditación automática de la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y del Complemento Leche ($60.203).
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