La Fiscalía obtuvo la prórroga de la detención de dos hombres investigados por la muerte de una mujer de 92 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un departamento del barrio 432. Ambos permanecerán privados de su libertad, como máximo, hasta el 27 de noviembre, mientras se completan medidas probatorias antes de avanzar con la formulación de cargos.

La investigación se inició tras el hallazgo de la mujer, ocurrido entre la noche del 20 de noviembre y las primeras horas del día siguiente. Durante una audiencia de control de los plazos legales, el Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido en la necesidad de reconstruir lo sucedido y establecer la eventual participación de cada uno de los detenidos. El juez de Garantías interviniente hizo lugar a la solicitud.

Como establece la normativa vigente ante toda muerte violenta o dudosa de una mujer, el equipo fiscal debe activar de inmediato la investigación desde la hipótesis del delito más grave -femicidio- para garantizar la preservación de pruebas irreproducibles y evitar el descarte prematuro de criminalidad.

Las medidas pendientes para reconstruir lo ocurrido

Según expuso la Fiscalía, la Policía recibió el aviso alrededor de las 12:15 del sábado y, al llegar al departamento, encontró allí a los dos hombres. Uno de ellos habría sido la última persona que vio con vida a la víctima, un dato que los investigadores buscan esclarecer.

Entre las diligencias en curso se encuentra la recolección y el análisis de registros de cámaras de seguridad, además del estudio y cotejo de los elementos secuestrados durante un allanamiento. También se trabaja en la identificación de posibles testigos que puedan aportar información sobre las circunstancias del hecho.

La investigación cuenta con un informe de autopsia que describe las lesiones físicas que presentaba la mujer. Ese resultado permitirá orientar nuevas medidas científicas para avanzar en el esclarecimiento de su muerte.

Otra de las líneas de trabajo apunta a identificar antenas de telefonía celular. El objetivo es reconstruir los desplazamientos de las personas involucradas, establecer dónde se encontraban en momentos relevantes y determinar con quiénes pudieron haber mantenido contacto.

Seguirán detenidos y sus identidades permanecerán bajo reserva

La Fiscalía argumentó que necesitaba contar con esos resultados antes de formular cargos y también planteó la existencia de riesgos procesales. En particular, sostuvo que, si recuperaban la libertad, los dos hombres podrían influir sobre eventuales testigos.

La Defensa Pública adhirió al pedido de prórroga y manifestó conocer las medidas que se encuentran en desarrollo. También indicó que ambos detenidos habían comprendido, de manera independiente, los alcances de la solicitud y la importancia de contar con ese plazo adicional.

Además, la defensa señaló que necesita tiempo para evaluar una posible existencia de conflictos de intereses entre las dos personas asistidas, una circunstancia que todavía debe ser corroborada.

Durante la audiencia también se resolvió mantener bajo reserva las identidades de los hombres, al menos hasta que se concrete la formulación de cargos. Con la decisión del juez, las detenciones continuarán vigentes hasta el plazo solicitado, mientras la Fiscalía completa las diligencias para definir la acusación.