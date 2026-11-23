La nueva conexión aérea vuelve a poner a Margarita en el mapa de los viajes desde Argentina. Foto: gentileza.

Playa El Yaque está ubicada en el sur de la Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, Venezuela, muy cerca del aeropuerto internacional Santiago Mariño. Es una de las playas que ganó reconocimiento internacional por sus condiciones para practicar windsurf y kitesurf.

A diferencia de otros balnearios del Caribe, donde el atractivo principal suele ser descansar frente al mar, El Yaque combina playa con actividad deportiva. El viento y las condiciones de sus aguas lo convierten en un punto de encuentro para quienes practican deportes con vela y tabla.

La playa cuenta con escuelas, alojamientos, restaurantes y servicios vinculados a estas actividades. También es un lugar donde quienes no practican deportes acuáticos pueden disfrutar de la costa, observar las velas sobre el mar o pasar el día frente al agua.

¿Por qué es uno de los destinos elegidos para practicar kitesurf?

El kitesurf es un deporte acuático que combina una tabla con una cometa que permite desplazarse sobre el agua impulsado por el viento. En El Yaque, las condiciones naturales favorecieron el desarrollo de escuelas y actividades vinculadas a esta disciplina.

La zona también es conocida por el windsurf, que utiliza una tabla equipada con una vela, y por el wingfoil, que incorpora una vela de mano y una tabla con foil para deslizarse sobre el agua.

Un destino donde el viento, el mar y los deportes acuáticos son parte de la experiencia. Foto: gentileza.

Las condiciones de viento y algunos sectores de poca profundidad cercanos a la costa hacen que el lugar también sea utilizado para la enseñanza, aunque las condiciones cambian según el día y es necesario aprender con instructores y respetar las áreas habilitadas.

Cuándo conviene viajar a El Yaque

La temporada más favorable para los deportes de viento suele concentrarse entre febrero y junio, con marzo, abril y mayo entre los meses de mejores condiciones, según información difundida por operadores locales.

Durante ese período, los vientos alisios favorecen la práctica de kitesurf y windsurf. Sin embargo, la intensidad puede variar y, en algunos momentos, puede ser demasiado fuerte para quienes recién comienzan, por lo que las escuelas locales son una referencia para organizar las actividades.

Cómo llegar desde Argentina

Desde el 26 de noviembre de 2026, Copa Airlines comenzará a conectar Ciudad de Panamá con Porlamar, en la Isla de Margarita, con tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos.

El vuelo CM651 partirá de Panamá a las 9:50 y llegará a Porlamar a las 13:36, mientras que el regreso, CM652, saldrá de Margarita a las 14:46 y aterrizará en Panamá a las 16:30, según los horarios anunciados por la compañía.

La conexión permitirá a los viajeros argentinos llegar a Margarita a través de Panamá, sin necesidad de hacer una conexión en Caracas, y enlazar con vuelos desde distintas ciudades de América que operan hacia el Hub de las Américas.

Desde el aeropuerto de Margarita, Playa El Yaque se encuentra a pocos minutos en automóvil, por lo que es posible continuar hacia la zona de alojamiento una vez que se llega a la isla.

Más que deportes: qué ofrece Margarita

El Yaque puede ser el punto de partida para conocer otros atractivos de la Isla de Margarita, un destino que combina playas, gastronomía, pueblos y sitios históricos.

Entre sus lugares más conocidos se encuentran Playa El Agua, Playa Parguito, Pampatar, el Castillo San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle. También se pueden organizar excursiones hacia las islas de Coche y Cubagua.