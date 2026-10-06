Declaran culpable a un hombre por una ola de hurtos y un violento robo a mano armada en el centro de Neuquén. Foto: Emiliano Ortiz

En un fallo unánime, un tribunal colegiado declaró a Sergio Germán Delvas responsable penal por una serie de delitos contra la propiedad cometidos en la zona céntrica de la capital neuquina. La sentencia abarca tres hechos de hurto y un grave episodio de robo agravado en el que dos personas resultaron heridas con un arma blanca.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti, junto a la jueza Carina Álvarez. Tras analizar el material probatorio recabado durante la investigación, los magistrados determinaron la autoría del acusado en la calificación de robo agravado por el uso de arma y por causar lesiones graves, en concurso real con tres hechos de hurto simple.

Raid delictivo en comercios y edificios del centro

Según se acreditó en la causa, los primeros tres hechos ocurrieron de manera continuada entre los meses de julio y octubre de 2025 en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

En el primer hecho el imputado ingresó a una clínica médica y sustrajo dos teléfonos celulares que se encontraban guardados en el cajón del escritorio de la recepción.

Durante el segundo hecho, sustrajo una bicicleta que permanecía en el hall de entrada de un edificio residencial céntrico.

En el tercer hecho adjudicado Ingresó a una vinería y volvió a hurtar dos teléfonos celulares desde el sector del escritorio de la vendedora.

Ataque con arma blanca cerca de la feria de la Avenida Argentina

El antecedente de mayor gravedad se registró el 18 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la concurrida feria ubicada en la intersección de diagonal Alvear y Avenida Argentina.

Delvas ingresó al interior de una camioneta estacionada para apoderarse de pertenencias ajenas, momento en que fue sorprendido por la propietaria del vehículo y su hijo. Al intentar detenerlo para recuperar los objetos sustraídos, se produjo un forcejeo en el cual el acusado extrajo un arma blanca y le provocó una herida de gravedad en el brazo al hijo de la dueña.

En medio del incidente, un transeúnte que intervino para auxiliar a las víctimas también resultó herido con un corte leve en la pierna. Finalmente, un grupo de vecinos logró reducir e inmovilizar al delincuente hasta la llegada del personal policial.

Pruebas determinantes y próxima etapa del juicio

Para arribar a la declaración de responsabilidad penal, el tribunal fundamentó su decisión en los testimonios de las víctimas, las declaraciones de testigos presenciales, las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron los desplazamientos del imputado y los informes médicos que constataron la entidad de las lesiones infligidas a los damnificados.

Finalizada la etapa de juzgamiento de la responsabilidad penal, el mismo tribunal deberá fijar la fecha para la audiencia de juicio de cesura, en la cual se debatirá y definirá el monto de la pena que deberá cumplir Delvas.