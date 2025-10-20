Declaran culpable a un hombre que abusó sexualmente de su nieta en Neuquén: el fallo fue unánime

Declaran culpable a un hombre que abusó de su nieta en Neuquén: el fallo fue unánime

Un tribunal de Neuquén compuesto por las juezas Estefanía Sauli y Carina Alvarez, junto al juez Juan Pablo Encina, declaró hoy culpable a un hombre de abusar sexualmente de su nieta en dos ocasiones.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, cuando la víctima tenía 13 años, y nuevamente, con mayor gravedad, al año siguiente. El fallo fue emitido tras una exhaustiva revisión de las pruebas presentadas durante el juicio.

Por decisión unánime

El tribunal, en una decisión unánime, determinó que las evidencias presentadas superaban cualquier duda razonable y confirmaban la culpabilidad del imputado.

El hombre fue declarado responsable de abuso sexual simple por el primer incidente y abuso sexual con acceso carnal por el segundo, ambos delitos agravados por el vínculo familiar que mantenía con la víctima. La gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima fueron factores determinantes en la decisión del tribunal.

El duro testimonio de la víctima

La pieza clave del caso fue el testimonio de la víctima, realizado a través de una cámara Gesell, una técnica que permite la declaración de menores en un ambiente protegido y con el acompañamiento de profesionales. Este relato, considerado la prueba principal, fue complementado y corroborado por informes periciales de médicos y psicólogos, así como por testimonios de testigos y familiares cercanos a la víctima.

Las pericias confirmaron los abusos

La contundencia de las pruebas presentadas permitió al tribunal reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad del acusado. Los informes de los peritos médicos y psicólogos proporcionaron una visión objetiva del impacto del abuso en la víctima, mientras que los testimonios de testigos y familiares ofrecieron un contexto emocional y social que respaldaba el relato de la menor.

La sentencia será dictada en una próxima audiencia con fecha a definir.