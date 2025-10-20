Lo imputaron por grooming contra una adolescente en Cipolletti: se hacía pasar por un joven

La Justicia de Cipolletti imputó a un hombre de 67 años por grooming a una adolescente de 13 años, en una causa que se encuentra en etapa de investigación.

Un hombre de 67 años fue formalmente imputado este lunes en Cipolletti por el delito de grooming, tras una investigación iniciada por una denuncia de los padres de una adolescente de 13 años. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acusado habría contactado a la menor haciéndose pasar por un joven, con el presunto propósito de cometer un delito contra la integridad sexual.

La representante de la Fiscalía relató que los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024, cuando el imputado, que mantenía con la víctima una relación de profesor y alumna, comenzó a comunicarse con ella a través de mensajes. En las conversaciones, habría simulado ser un intermediario entre «dos jóvenes», escribiendo en ocasiones en tercera persona y en otras, directamente en primera.

«Re enamorado de vos»: los mensajes como evidencia

Entre los mensajes incorporados como prueba, la fiscal destacó una frase en la que el acusado expresaba: «Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre falta poco, vos me habías dicho para tu cumple en febrero, yo dije antes en diciembre quiero estar con vos». Estas expresiones, según la investigación, evidenciarían la intención de vulnerar la integridad sexual de la menor.

La causa fue calificada como grooming, en los términos de los artículos 131 y 45 del Código Penal, que sancionan a quien «por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos contactare a un menor de edad con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual».

Pruebas, defensas y decisión judicial

Entre los elementos presentados, la Fiscalía incorporó la denuncia de los progenitores de la víctima, la entrevista en Cámara Gesell realizada a la niña y el resultado del allanamiento en el domicilio del imputado. En ese procedimiento se secuestró su teléfono celular, donde se constató que tenía agendado el número de la adolescente y un mensaje que evidenciaba el borrado de conversaciones previas.

La defensora de menores adhirió a la acusación y al conjunto de pruebas mencionadas, mientras que la defensora oficial del acusado rechazó la calificación legal, alegando que el hecho «no reúne las características de precisión que exige este tipo penal».

Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación preparatoria, durante la cual se completarán pericias sobre los dispositivos secuestrados y declaraciones complementarias.