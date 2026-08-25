Detienen a 15 agentes penitenciarios de Buenos Aires por torturas y abusos sexuales a presas en Magdalena

En un megaoperativo desplegado durante la madrugada de este martes, 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Los efectivos están imputados en una causa que investiga severas torturas, golpizas y abusos sexuales perpetrados contra mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena.

Las aprehensiones fueron ordenadas por el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, tras un trabajo coordinado entre la fiscalía interviniente, el propio SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Según indicaron fuentes del caso, el objetivo central del procedimiento fue poner a los sospechosos de inmediato a disposición de la Justicia y evitar cualquier tipo de entorpecimiento en la recolección de pruebas.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata, por un gravísimo episodio ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente.

De acuerdo con el expediente, el personal penitenciario irrumpió en un pabellón tras una riña menor entre dos internas, arrojó gas pimienta en espacios cerrados y bloqueó los accesos para impedir la salida de las mujeres.

Posteriormente, las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a efectivos masculinos. Ante los reclamos y la resistencia de las presas, los agentes desataron una brutal represión que incluyó golpizas y la práctica del «submarino húmedo«, consistente en sumergirles la cabeza en piletones con agua para provocarles asfixia. La denuncia añade que al menos dos de las reclusas sufrieron abusos sexuales con acceso carnal dentro del sector de la escuela del penal.

Tras concretarse las detenciones, desde el Ministerio de Justicia y el SPB manifestaron su compromiso para lograr el «total esclarecimiento de los hechos», asegurando que actuarán en estricto cumplimiento de los tratados constitucionales y de derechos humanos para resguardar el prestigio de la institución. En las próximas horas, los 15 agentes prestarán declaración indagatoria ante la fiscalía.