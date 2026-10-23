Murió Virginio Bressanelli: la Iglesia de Neuquén despide a su obispo emérito

Monseñor Virginio Domingo Bressanelli, obispo emérito de Neuquén, murió este viernes en Resistencia donde permanecía internado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia generó conmoción en distintas comunidades religiosas de Neuquén, que comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto y oraciones.

“Agradecemos a Dios por su vida, su entrega pastoral y su testimonio de fe, que marcó profundamente a nuestra Iglesia neuquina”, expresó la Diócesis de Neuquén en un comunicado difundido esta mañana. La institución también anunció que en las próximas horas dará a conocer los detalles del velatorio y de la misa exequial.

Virginio Bressanelli: la trayectoria del obispo que acompañó a la Iglesia de Neuquén

La Diocesis de Neuquén contó que Bressanelli nació el 1 de mayo de 1942 en Berabevú, al sur de Santa Fe. Fue integrante del Instituto de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, conocido como los Padres Dehonianos, y también fue ordenado sacerdote en Roma en diciembre de 1966, después de completar su formación filosófica y teológica en Italia.

Su trayectoria episcopal comenzó en 2005, cuando fue designado obispo de Comodoro Rivadavia por el papa Juan Pablo II. Luego en febrero de 2010 fue nombrado obispo coadjutor de Neuquén por Benedicto XVI y, un año más tarde, asumió como cuarto obispo de la diócesis, tras la renuncia de Marcelo Melani.

Bressanelli presentó su renuncia por edad en 2017 y pasó a ser obispo emérito. Durante su ministerio, mantuvo una impronta pastoral cercana a la comunidad y comprometida con la realidad social, en continuidad con el camino de la Iglesia neuquina. Su lema episcopal- destacaron- fue: “Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”.

Los mensajes de despedida a Virginio Bressanelli se multiplicaron en Neuquén

Tras conocerse la noticia, distintas parroquias y capillas de la provincia compartieron mensajes para recordar al religioso. La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Zapala, destacó su entrega y su testimonio de fe, y lo recordó como “un buen pastor y padre para todos”.

La comunidad expresó su agradecimiento por el camino compartido y manifestó su esperanza en la fe cristiana. También se sumaron mensajes desde la capilla San Sebastián, del barrio Nueva España de Centenario, y desde la capilla Sagrado Corazón de Jesús, de Araucanos y Comahue.

La Diócesis de Neuquén informó que próximamente comunicará el lugar y horario del velatorio y de la Santa Misa exequial. Además, convocó a las comunidades, pastorales y movimientos a unirse en oración por el eterno descanso del obispo emérito.