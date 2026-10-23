El domingo sube la temperatura en Neuquén y Río Negro: cómo vestirse este fin de semana

Las lluvias no cesan, el frío no se va y aún no hay registros de la primavera, por eso, pensar que ponerse puede resultar un problema a esta altura del año. Este fin de semana tendrá un viernes fresco y mayormente nublado, mientras que el sábado habrá posibles chaparrones. El domingo aparecería el sol y temperaturas que podrían acercarse a los 20 °C en Neuquén. Te dejamos una guía para armar tus looks de este finde.

Pantalón cargo y campera impermeable

Si hay pronóstico de lluvia, conviene priorizar la comodidad sin resignar el estilo. Un pantalón cargo, una remera de manga larga y una campera impermeable (tipo bomber) forman una combinación práctica y abrigada, tanto para viernes como para el sábado.

Para completar el conjunto, unas zapatillas resistentes al agua o borcegos y gorra para darle un aire urbano al outfit. La idea es vestirse en capas: si la temperatura sube durante, se puede sacar una prenda sin problemas.

No te olvides del paraguas: siempre es conveniente llevarlo en la cartera o mochila, por si aparecen esos chaparrones inesperados. Podes incorporar un pañuelo en el cuello para no pasar frío y darle un toque de color al outfit.

Salir sin perder el abrigo

Para quienes tienen planes durante el fin de semana y quieren armar un look un poco más producido: la lluvía cesaría por la noche el sábado, por lo que el pantalón cargo no será necesario.

Lo más conveniente es recurrir a un jean o pantalón sastrero abrigado (tip: si pasas frío ponete cancanes abajo). Un top o body manga larga es la prenda perfecta para la ocasión completandolo con un abrigo grueso.

El negro, el chocolate o el bordó son opciones oportunas para la fecha y son colores super en tendencia: los looks monocromo siempre quedan bien. La diferencia hacela con los accesorios.

Un domingo con sol: camisa amplia y jean holgado

Con la mejora prevista para el domingo, se abre la posibilidad de usar prendas más livianas durante la tarde. Un jean tipo wideleg es perfecto para combinar con una camisa amplia: se puede llevar por dentro, anudada o abierta sobre una remera básica.

Para los pies, unas zapatillas urbanas aportan comodidad, mientras que los mocasines le dan un acabado más arreglado.

Con la aparición del sol los colores blancos o pasteles funcionan muy bien. Una campera liviana completa el conjunto y permite adaptarlo a los cambios de temperatura.

Aunque el domingo promete mejores condiciones, las mañanas y las noches seguirán frescas. Por eso, lo mejor es reservar este look para las horas de la tarde y tener un abrigo a mano.