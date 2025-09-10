Detuvieron al presunto autor del homicidio de un joven en Cipolletti

El homicidio ocurrió la madrugada del sábado en el barrio Costa Sur de Cipolletti. (foto de gentileza)

Personal policial detuvo la noche de este martes al sospechoso de haber asesinado a Bruno Joaquín Antical, de 17 años, la madrugada del sábado en el barrios Costa Sur de Cipolletti.

Así lo informaron fuentes judiciales que indicaron que el sospechoso se entregó en forma voluntaria a la Justicia, porque ya estaba cercado tras varios allanamientos, que se hicieron el sábado y el lunes en los domicilios de familiares del presunto autor del crimen.

Las fuentes indicaron que este miércoles o mañana jueves se le formularán cargos al detenido, cuya identidad se mantuvo en reserva.

El homicidio de Antical ocurrió la madrugada del sábado. El cuerpo sin vida fue encontrado frente al centro comunitario del barrio Costa Sur, que está ubicado debajo del puente carretero que une a Cipolletti con Neuquén.

Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que un llamado alertó a la Policía de la presencia de una persona tendida en la calle alrededor de las 5:30 del sábado. Al lugar acudió personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme). Cuando llegaron, el personal médico asistió al joven, pero “ya no tenía pulso”.

Las fuentes indicaron que el joven tenía “un golpe en el lateral izquierdo” de la cabeza y en el lugar había manchas de sangre.

Una seguidilla de allanamientos

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti fueron hasta el lugar del hallazgo, junto con miembros del gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones para comenzar con la recolección de datos sobre el caso.

Después de que se levantaran rastros para cotejar y analizar, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial.

Fuentes judiciales dijeron que el informe preliminar de la autopsia indicó que el joven sufrió un traumatismo encefálico por un golpe con un objeto romo y duro, que le produjo una hemorragia interna fatal. Se desconoce por el momento, cuál podría haber sido el objeto que usaron para golpear con furia a la víctima.

Los investigadores coordinados por la fiscalía tomaron varias declaraciones testimoniales que sirvieron para identificar al sospechoso de haber cometido el homicidio. Además, hicieron una seguidilla de allanamientos en domicilios de familiares y allegados al sospechoso, que no dieron resultado positivo, pero permitieron ir cerrándole las posibles vías de escape. Ya casi cercado, el joven optó por entregarse la noche de este martes.