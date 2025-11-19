Diego Spagnuolo enfrenta a los fiscales: su declaración definirá el rumbo del caso por las presuntas coimas en Discapacidad

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se enfrenta a la justicia y prestará declaración indagatoria en la causa por presuntos pedidos de coimas en el organismo. La audiencia se realizará este miércoles a las 13 en Comodoro Py.

El fiscal Franco Picardi será el encargado de tomarle declaración a Spagnuolo, según lo confirmó Noticias Argentinas. La declaración del exfuncionario genera expectativas porque puede definir el rumbo de la causa que desató la polémica en el Gobierno y dentro de la Agencia de Discapacidad.

Spagnuolo había sido llamado a indagatoria el viernes pasado. El fiscal Picardi también había convocado a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

En el argumento, el fiscal agregó: «ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia».

La causa por presuntas coimas en Discapacidad

El caso se inició cuando se revelaron varios audios en los que supuestamente Spagnuolo afirmaba que existía un circuito de coimas en la compra de medicamentos en Discapacidad. La polémica aumentó cuando en uno de los archivos hace mención de Lule Menem y la secretaria presidencial, Karina Milei. Tras esto Spagnuolo fue apartado de su cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La última semana, la defensa del exfuncionario aseguró en un escrito presentado que los audios no eran reales y que sospechaban del uso de inteligencia artificial para crearlos.

Con información de Noticias Argentinas