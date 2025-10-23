Doble femicidio en Córdoba: Laurta habló sobre sus propias «falsas» denuncias y se negó a responderle al fiscal

Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, fue trasladado 150 kilómetros desde la cárcel de Cruz del Eje hasta los tribunales de Córdoba capital. Allí, el uruguayo enfrentó su primera declaración indagatoria presencial, donde evitó responder preguntas del fiscal y volvió a mencionar las falsas denuncias que había presentado meses atrás contra sus víctimas.

Por un pedido expreso de la defensora oficial Alfonsina Muñiz, el uruguayo Laurta, fue sometido a declaración indagatoria de manera presencial, en la fiscalía de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes.

Allí, en un trámite que se extendió por casi una hora, Laurta escuchó la acusación en su contra, no quiso responder ninguna pregunta por parte del fiscal pero sí volvió a insistir con las falsas denuncias que él en su momento había presentado en contra de su expareja, Luna Giardina, y de la madre de ella, Mariel Zamudio, a quienes asesinó el pasado sábado 11 en la casa de barrio Villa Serrana, de la ciudad de Córdoba, según se investiga.

Qué dijo Laurta en la audiencia de imputación

Laurta había denunciado a principios de este año, en la fiscalía de Delitos Sexuales de Córdoba a cargo de Juan Ávila Echenique, que Luna y su madre integraban una «supuesta red de explotación sexual y trata de personas».

Siempre de acuerdo a esta presentación, dijo que Luna primero habría sido víctima de esta supuesta red y que ahora sometía al pequeño hijo que él tuvo con su expareja. La causa jamás avanzó porque la fiscalía nunca encontró nada verídico en esa presentación, que quedó para ser archivada.

Al mismo tiempo, Laurta le relató al fiscal Reyes que él también había presentado, meses atrás, otro recurso judicial para solicitar la restitución internacional de su hijo, trámite que tampoco prosperó tal como él esperaba.

Se trata de la primera vez que Laurta abre la boca frente a funcionarios judiciales, ya que en Concordia, donde tiene otra causa abierta por el asesinato del remisero Martín Palacios, se había negado a declarar.

Laurta se negó a responder preguntas

En rigor, tanto en Entre Ríos como ahora en Córdoba, Laurta se ha negado a declarar en torno a las acusaciones por los tres homicidios.

El lunes, cuando Laurta fue enviado desde Concordia, Entre Ríos, hacia Córdoba, se había decidido que luego de los trámites formales el acusado quedara alojado y aislado en la celda 15 del complejo carcelario de Cruz del Eje, considerado el más seguro de la provincia.

En ese sentido, se acordó que la primera indagatoria en Córdoba, ante el fiscal Reyes, se iba a realizar por videoconferencia, para evitar otro traslado, lo que supone un importante costo tanto económico como en personal, ya que es necesario activar una cápsula especial de seguridad.

El miércoles a la mañana, de manera imprevista, su defensora oficial presentó un escrito en la fiscalía solicitando que todo el trámite se realizara de manera presencial.

Finalmente, el Grupo Operativo Táctico Penitenciario del Servicio Penitenciario de Córdoba organizó su trasladado hacia Córdoba, que se realizó -en su mayor parte- por la Ruta Nacional 38. Minutos después de las 10, Laurta fue ingresado en los Tribunales 2 de barrio Observatorio, de la ciudad de Córdoba. Y, tal como estaba previsto, la indagatoria comenzó a las 11.