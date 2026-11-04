Vuelve el Mercado Universitario a Roca: más de 60 expositores, música y arte al aire libre

La última edición se realizó en abril de este año. Foto: archivo.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) llevará adelante la sexta edición del Mercado Universitario en Roca. La actividad será el viernes 6 de noviembre, de 16 a 20 horas, en el predio exterior del edificio académico ubicado en la intersección de las calles Estados Unidos y Avenida Roca, con una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad.

La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle y Valle Medio, busca formar un punto de encuentro entre las instituciones de educación superior y la región.

El espacio está pensado para que estudiantes, docentes, personal nodocente y graduados exhiban y comercialicen sus creaciones, promoviendo el acompañamiento al trabajo emprendedor.

En esta ocasión, la convocatoria abarca a integrantes de la UNRN, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Se estima la presencia de hasta 60 puestos dedicados a la venta de productos artesanales y de elaboración propia.

Desde la organización aclararon que no estará permitida la comercialización de artículos electrónicos, alimentos ni bebidas alcohólicas.