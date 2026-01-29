Dólar blue: el abogado de Piccirillo dice “no cometió un delito»

El abogado Gastón Francone defendió a su cliente, el empresario y exmarido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, ante las acusaciones sobre una supuesta operatoria irregular en la compra de dólar oficial y su reventa en el mercado paralelo durante el gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francone rechazó la existencia de cualquier actividad delictiva por parte de Piccirillo y puso en duda no sólo la legitimidad de las imputaciones, sino también la base de la investigación judicial. En la misma línea, agregó que las acusaciones actuales “carecen de fundamento”.

El abogado de Elías Piccirillo negó irregularidades en la compra de dólares y apuntó contra la investigación

Las averiguaciones del caso, que están a cargo del juez Sebastián Casanelo y el fiscal federal Franco Picardi, buscan esclarecer “un presunto entramado” donde funcionarios del Banco Central habrían facilitado la compra de divisas a valor oficial para luego ser vendidas con una importante brecha en el mercado informal.

La investigación tomó un nuevo giro con la revelación de un audio, grabado el 1° de febrero de 2025, donde se escucha a Piccirillo conversar con Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el Banco Central (BCRA), y en cuyo audio García “solicita una prueba”.

«Yo necesito de una prueba. No puedo ir de la nada a decir algo, porque me van a decir que, entonces, tenía un vínculo o tenía algo, ¿entendés? Pero no podemos. No podemos (hacer) eso, está prohibido. No se puede. O sea, nosotros solamente nos tenemos que dedicar a… Sí, encima gratis. Acá no hubo intercambio de dinero«, expresa García en el mensaje.

Francone minimizó el impacto de esta conversación y afirmó que “no se encuentra absolutamente ningún delito” en esa charla porque “nadie está hablando de la compra ilegal de moneda o de divisa».

El abogado también contextualizó la situación de Piccirillo y mencionó una causa paralela previa, por la que su cliente estuvo detenido con prisión domiciliaria. Se trata de una aparente “causa plantada” con armas y drogas que involucra a su exsocio Francisco Auque, una acusación que, según Francone, «no ha sido probada” de manera efectiva.

Para finalizar, Francone dejó entrever que la actual investigación “podría ser una estrategia de la fiscalía”, ante la falta de pruebas en el caso anterior y remarcó que “la clave para entender” las operaciones del mercado de divisas es la autonomía del BCRA.

Por último, se volvió a referir a la compra y venta de dólares, y aseguró que «el que podía hacerlo, lo hacía» incluso con el conocido «rulo» del dólar blue, sin que esto constituyera una actividad ilegal.

Las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido, Carlos Sebastián Smith, alias ‘El Lobo’, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. Según su testimonio, Hauque tenía amenazados a varios directivos para operar sus financieras y acceder al dólar oficial cuando la brecha cambiaria superaba el 100%.