Polémica por el dólar oficial: revelan audios del exmarido de Jesica Cirio que exponen presunta corrupción en el BCRA

La investigación judicial sobre la presunta venta ilegal de dólar oficial durante el Gobierno de Alberto Fernández suma un nuevo capítulo explosivo: se revelaron audio que comprometería a la línea técnica del Banco Central (BCRA) y sugieren complicidad de las autoridades superiores.

Los audios que llegaron a mano de la Justicia serían entre Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, y una funcionaria de la entidad monetaria.

Audios del ex de Jesica Cirio que exponen presunta corrupción en el BCRA

La información fue revelada por el diario Clarín y aseguran que las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido de la causa. El material ya está en manos del juez federal Sebastián Casanello y en su contenido se escucharía a la inspectora del BCRA, Romina García, quien reconoce ante Piccirillo que existía una estructura de corrupción: «Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?».

La conversación tiene como fecha el 1 de febrero de 2025 y revela que los funcionario del Banco Central asesoraban a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas, una práctica que la propia García admite como ilegal en el audio: «Pero no podemos eso. Está prohibido eso».

La persona que entró el material fue identificado como Carlos Sebastian Smith, alias «El Lobo». Es un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para el exmarido de Jesica Cirio. El hombre relató que Hauque tenía amenazados a varios directivos para operar sus financieras y acceder al dólar oficial cuando la brecha cambiaria superaba el 100%.

En los audios, la funcionaria alega que recibía amenazas y confiesa que las denuncias internas eran cajoneadas por las autoridades de la gestión de Miguel Ángel Pesce. «En ese momento todos los de arriba lo sabían… mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo», manifiesta García.

Ante esta situación, la Justicia federal allanó a fin de año a cinco funcionarios del BCRA, incluida García, y secuestró celulares y computadoras. Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa de armado de causas y narcotráfico, habría grabado la charla para extorsionar a su propio socio.

Con información de Noticias Argentinas