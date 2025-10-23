Extendieron la prisión preventiva a los acusados del doble homicidio de Cutral Co

Uno de los imputados, De la Vega, fue acusado por dos delitos graves. (Foto: Archivo)

El juez de Garantías, Ignacio Pombo, extendió la prisión preventiva de los dos acusados de haber asesinado a tiros a otros dos jóvenes, en Cutral Co. La causa que se investiga en el contexto del microtráfico de estupefacientes, avanza. La prórroga de la prisión preventiva por el hecho ocurrido en agosto pasado es por dos meses.

La audiencia se realizó ante el pedido de la fiscalía porque la semana próxima se vencía el plazo de dos meses impuesto en la formulación de cargos contra Carlos De la Vega y Juan José Canihuan. Sobre ambos pesa la acusación de ser coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía.

De ese brutal episodio fueron víctimas fatales Nicolás Piovesán de 16 y Junior Riquelme, de 18 años. Los atacantes en el barrio Nehuen Che. El ataque fue por la espalda mientras las víctimas intentaban huir en una motocicleta de baja cilindrada y los acusados lo hacían en un automóvil. La balacera fue intensa y se secuestraron una veintena de vainas servidas.

En la audienia de hoy, el asesor letrado de la fiscalía, Federico Cuneo fundamentó el pedido al señalar que continúa el riesgo de peligro de entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados. Cuneo dijo que después de los homicidios esa noche, ocultaron el auto en otra casa y que todavía están tras la búsqueda del arma empleada.

Aunque la fiscalía había pedido cuatro meses, el juez Piombo fijó dos meses para extender la prisión preventiva. El pedido fiscal fue acompañado por los representantes de la querella de una de las víctimas.

El fatal desenlace

A partir de la investigación que lleva adelante la fiscalía única, se pudo establecer que tanto víctimas como victmarios pertenecían a grupos antagónicos, en el contexto del narcomenudeo. El conflicto se inició antes de la noche que se produjeron los homicidios.

De hecho, el 23 de agosto, por la tarde, Canihuan iba en un automóvil dorado a la casa en la que se juntaban Piovesan y Riquelme. En ese momento efectuó varios disparos aunque no se registraron víctimas de ningún tipo.

La teoría el caso que trabaja la fiscalía indica que en represalia a esa situación, Piovesan y Riquelme hicieron lo mismo tampoco sin lesionados.

Ocurrió que tres días después, alrededor de las 2 de la madrugada, Piovesan iban en la moto y Riquelme lo haciá como acompañante. En ese momento, se inició una persecusión por parte de un auto que guiaba De la Vega y que como acompañante lo hacía Canihuan.

Los ahora imputados realizaron más de una veintena de disparos. Las víctimas encontraron la muerte porque fueron atacados a quemarropa y por la espalda. No tuvieron oportunidad de defenderse.

Las autopsias revelaron que Piovesan terminó con tres impactos en la espalda y Riquelme dos balazos que la impactaron en el cuello -uno de los que le provocó la muerte. Los sospechosos huyeron, escondieron el auto en otra vivienda hasta que uno de ellos se presentó en la comisaría 15° y el otro fue detenido en su vivienda.

Desde entonces están acusados por el delito de homidicio agravado por el uso de arma de fuego, por mediar alevosía y en calidad de coautores.