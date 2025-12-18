Dos imputados por robo agravado en Choele Choel: uno quedó detenido y otro con tobillera

La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados y medidas alternativas para el otro. Foto Archivo.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos hombres por un robo agravado ocurrido en un local comercial de Choele Choel. El hecho se registró el viernes por la tarde en el barrio Las Bardas y derivó en medidas cautelares distintas para cada imputado.

Tras la audiencia de formulación, el juez de Garantías resolvió que uno de los acusados continúe detenido con prisión preventiva, mientras que el segundo deberá cumplir medidas de control con rastreo satelital mediante dispositivo electrónico.

El hecho investigado

Según la acusación fiscal, el robo ocurrió alrededor de las 18:45, cuando los dos hombres ingresaron a un comercio e intentaron engañar a la mujer que se encontraba atendiendo el local.

En ese contexto, uno de los imputados pasó detrás del mostrador, extrajo un cuchillo y exigió la entrega de dinero y del teléfono celular de la víctima. En simultáneo, el otro acusado sustrajo dinero de la caja registradora.

La fuga y la detención

Tras cometer el robo, ambos se dieron a la fuga. De acuerdo a lo informado por la fiscalía, personal policial logró dar con uno de ellos de manera inmediata, aunque el sospechoso hizo caso omiso en reiteradas oportunidades a la voz de alto impartida por los efectivos.

El segundo imputado se presentó posteriormente de manera voluntaria en la comisaría, situación que fue destacada por la defensa durante la audiencia.

Los cargos y las cautelares

La fiscalía imputó a uno de los hombres por los delitos de robo agravado por el uso de arma blanca y resistencia a la autoridad, en concurso real, y solicitó su prisión preventiva, medida que fue convalidada por el juez.

El otro acusado fue imputado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma blanca. En su caso, se dispuso la colocación de una pulsera electrónica, además de una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la víctima, los testigos y el lugar del hecho.

Postura de la defensa

La Defensa Penal Pública se opuso a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. Argumentó que ambos imputados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo y que uno de ellos se presentó de manera voluntaria ante la Policía.

Pese a esos planteos, el juez consideró acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación señalados por la fiscalía y resolvió mantener las medidas dispuestas.