Lo imputaron por agredir a su expareja, su hermana y a policías en Viedma: terminó con preventiva

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en Viedma contra un hombre acusado de ejercer violencia física contra su expareja, su hermana y personal policial, además de desobedecer una orden judicial vigente. Tras la audiencia, se dispuso su prisión preventiva para resguardar el proceso.

La medida fue adoptada a pedido de la Fiscalía, que advirtió riesgos procesales y la necesidad de avanzar con diligencias pendientes sin interferencias, en un contexto signado por violencia de género y reiterados incumplimientos de medidas cautelares.

El hecho y las agresiones

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el martes alrededor de las 21:30 en un domicilio particular. En ese contexto, el imputado habría golpeado de puño a su expareja, provocándole lesiones leves. Durante el mismo hecho, también agredió físicamente a su hermana, quien sufrió lesiones de similar entidad.

La situación escaló cuando intervino personal policial. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de ayer, el acusado repelió el accionar de los efectivos con golpes y, en ese marco, tomó un cuchillo, configurando un escenario de alto riesgo.

Desobediencia a una orden judicial

La Fiscalía remarcó que, con su conducta, el imputado desobedeció una prohibición de acercamiento y de contacto vigente respecto de su ex pareja y del domicilio de la víctima. Este incumplimiento fue considerado central al momento de evaluar la gravedad del caso.

Por estos hechos, se le atribuyeron los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, desobediencia judicial, lesiones leves en perjuicio de su hermana y atentado a la autoridad agravado por el uso de un arma.

Pruebas y pedido fiscal

Como sustento probatorio, el Ministerio Público enumeró el acta de procedimiento policial, la denuncia realizada por la expareja del imputado y la denuncia formulada por su hermana, ambas víctimas de la agresión.

Al solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía fundamentó su pedido en el peligro de entorpecimiento de la investigación, el incumplimiento previo de medidas cautelares y la gravedad del contexto de violencia de género. También señaló la necesidad de realizar pericias pendientes, entre ellas entrevistas a las víctimas, en un marco de resguardo y tranquilidad.

Resolución judicial

La Defensa Penal se opuso a la medida y propuso alternativas menos gravosas, como la recolocación de un dispositivo dual y nuevas prohibiciones de acercamiento. Sin embargo, tras escuchar a las partes, el juez de Garantías hizo lugar al planteo fiscal.

Finalmente, el magistrado dispuso la prisión preventiva del imputado para garantizar el normal desarrollo de la investigación penal preparatoria y la protección de las víctimas.